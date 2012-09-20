Минвостокразвития присмотрит за космосом и «Звездой»

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ провел совещание по текущим актуальным вопросам социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Виктор Ишаев заявил, что по поручению Президента России аппарат полпреда в ближайшее время будет уделять особое внимание вопросам строительства космодрома «Восточный» в Амурской области, суперверфи на заводе «Звезда» в Приморском крае, создания инфраструктуры вдоль автомобильных дорог Чита - Хабаровск и Хабаровск-Владивосток. Кроме того, на контроле полпредства будут находиться поручения главы государства по созданию проекта БАМ-2 и реконструкции Транссибирской магистрали. Особое внимание полпредство должно уделить исполнению решений Президента по вопросам демографии и детства, в частности, обеспечения дошкольников местами в детских садах и выделения земли для строительства жилья многодетным семьям.

По словам полпреда, совместно с Министерством обороны и администрацией Приморского края полпредство рассмотрит вопросы о возможной передаче земель, находящихся в собственности Минобороны РФ, в региональную собственность для строительства социальных объектов во Владивостоке.

На совещании также обсуждена тема подготовки регионов Дальнего Востока к осенне-зимнему отопительному сезону. По данным Минвостокразвития России, завоз топлива в отдаленные и труднодоступные районы проводится в плановом режиме. Отопительный сезон уже начат в Чукотском автономном округе, частично в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. На особом контроле полпредства и Министерства находится 30 котельных Минобороны РФ, где не проводились ремонт и реконструкция.

Вернувшийся из командировки в Якутию заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Юрий Оноприенко отметил высокие темпы реконструкции жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия). По его словам, в этом году в республике сдается 63 новых котельных. При этом, подчеркнул он, контроль за старыми котельными недостаточен.

Говоря о перспективах энергетики на Дальнем Востоке, Виктор Ишаев заявил о необходимости скорейшего решения вопроса о развитии энергетических мощностей в Магаданской области для обеспечения горнорудной отрасли, а также о необходимости строительства Уссурийской ТЭЦ в Приморском крае и высоковольтной ЛЭП-500 между Хабаровским и Приморским краем. Министр считает, что эти объекты должны быть обязательно включены в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» для получения государственного финансирования.

Кроме того, он дал поручения проработать и решить вопрос выдачи энергетических мощностей Нерюнгринской ГРЭС в западные и центральные районы Якутии.

Досье "ЗР"

При строительстве космодрома «Восточный» предстоит создать не только стартовые комплексы, но и всю самую современную социальную и инженерную инфраструктуру. По сути, нужно построить совершенно новый, комфортный, современный город. До 2015 года с Восточного планируется провести первый пуск, к 2018 году будет завершено строительство второй очереди космодрома, запуск пилотируемого корабля должен состояться в 2018 году.

При строительстве космодрома «Восточный» планируется построить 42 жилых дома и 30 объектов социально-культурной и бытовой инфраструктуры. Первые постройки в будущем городе появятся в IV квартале 2012 года. Планируется построить таунхаусы, собственный ледовый дворец, школы, поликлиники и даже академгородок. Работы по строительству ведет в основном «Спецстрой», хотя привлекаются и другие строительные компании в том числе Приамурья.

В 2012 году на реализацию космических программ из федерального бюджета выделено около 150 млрд рублей, в том числе на развитие космодромов – более 40,5 млрд. рублей. Основные средства предполагается направить на космодром «Восточный» – это около 30 млрд рублей.

«Золотой Рог».