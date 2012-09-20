Медведев заочно поспорил о Дальнем Востоке с самим Путиным

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 18 сентября, ZRPRESS. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ввести особый режим сбора налогов для Дальнего Востока и Восточной Сибири. Только так можно освоить эти регионы, уверен глава правительства.

"У меня у самого уже зреет убежденность в том, что нам Дальний Восток и Восточную Сибирь не поднять без создания дифференцированных налоговых режимов, даже несмотря на то что, скажем откровенно, целому ряду наших экономических ведомств эта идея не слишком нравится", - сказал Медведев на встрече с сенаторами. Об этом пишут информагентства.

Напомним, 8 сентября министр по развитию Дальнего Востока, полпред президента в ДФО Виктор Ишаев объяснял, что для более быстрого социально-экономического развития Дальнего Востока, привлечения крупных инвесторов необходимо ввести серьезные налоговые льготы. «Независимо от того, российские инвесторы или иностранные, для вновь создаваемых предприятий мы должны на срок окупаемости проектов освободить от налога на прибыль, от налога на имущество, от налога на землю и НДС», - объяснял Ишаев. Он отметил, что «только со снижением налоговой нагрузки на бизнес регионы Дальнего Востока станут инвестиционно привлекательными» и приносить доход.

А еще в апреле заместитель директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Сергей Разгулин рассказал, что ведомство недовольно проектом по установлению налоговых предпочтений в отношении отдельно взятых территорий, в том числе Восточной Сибири и Дальнего Востока. В Минфине считают, что такой подход не соответствует положениям Налогового кодекса.

Между тем президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос приморского журналиста о возможных налоговых льготах для Дальнего Востока, в этом вопросе был более осторожен, нежели премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вот что сказал президент: «Мы всё время обсуждаем эту проблему и думаем о том, как создать условия для опережающего развития этих территорий. Есть большой соблазн создания здесь, на больших пространствах, свободных экономических зон, но имея в виду талант нашего народа, есть опасения, что вся российская экономика сразу здесь перерегистрируется.

Есть другие пути. Мы вчера с Эльвирой Набиуллиной говорили об этом. Один из них - это предоставление льгот для проектов, которые осуществляются с нуля. Так называемые «гринфилд». Мы сейчас над этим будем думать, я буду просить правительство, чтобы наши коллеги представили предложения. Есть и другие возможности. Мне кажется, что пока об этом рано говорить публично, потому что публично можно говорить о таких вещах тогда, когда они просчитаны и согласованы.

Вы знаете, что, скажем, Восточной Сибири мы предоставили нулевую ставку по НДПИ под добываемые минеральные ресурсы, имея в виду отсутствие там энергоснабжения, должной инфраструктуры и большие затраты на извлечение запасов? Здесь нужно делать что-то подобное и в других областях, в том числе в сфере высоких технологий. Например, создавать благоприятные условия для проектов, которые осуществляются с нуля. Есть и другие инструменты, мы над этим сейчас думаем. Кстати говоря, вот эта программа развития Дальнего Востока - одна из немногих региональных программ развития. Мы её будем продлевать, безусловно».

Мария Кузовлева, «Золотой Рог».