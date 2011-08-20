Выборы в Госдуму на 5% станут электронными

К предстоящим выборам в Государственную думу 5 тыс. избирательных участков (5% от общего количества) оборудуют техническими средствами голосования. Об этом сообщил председатель совета директоров Федерального центра информатизации при ЦИК России Геннадий Райков.

При этом на 1% участков установят комплексы для полноценного электронного голосования, а на остальных 4% — сканеры, автоматически распознающие данные из бумажных бюллетеней. К президентским выборам в марте 2012 г. количество участков с автоматизированным голосованием может увеличиться. Любопытно, что при электронном голосовании бюллетень испортить невозможно, пишет "Маркер".