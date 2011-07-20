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Борис Грызлов может объявиться в приморских списках «фронтовиков»

20 Июля 2011, 15:47 | Дальний Восток

Возможность появления в региональном списке приморских выдвиженцев в Госдумы почетного гражданина Владивостока Бориса Грызлова озвучила 19 июля «Газета.ру».

Бывший петербужец Грызлов ранее был включен в список «Объединенного народного фронта» единороссов Санкт-Петрбурга. Но эксперты считают, что он не примет участия в праймериз «Народного фронта» и в Госдуму, вероятно, будет выдвигаться не от Санкт-Петербурга, как это было всегда. Место во главе питерского списка оставлено новому главе региона, в которые прочат Сергея Нарышкина, Дмитрия Козака и Александра Беглова. Спикеру предлагают возглавить списки на выборы в Госдуму другие регионы, в том числе Приморский край и Ленинградская область,. сообщила «Газета.ру». Пока же его имени нет ни в одном списке на праймериз. В пресс-службе Грызлова заявили, что решение спикера объясняется его занятостью как одного из руководителей партии, задействованного в организации федеральной предвыборной кампании в целом.

Между тем праймериз начинается уже завтра, 21 июля, именно с Санкт-Петербурга. Да и приморские списки «фронтовиков» уже озвучены. По словам главы центрального исполкома "ЕР" Андрея Воробьева, участие в праймериз примут около 5 тысяч человек, а конкуренция составит 8, 9,10 человек на одно место в списке. Большинство участников (58%) - представители общественных организаций, входящих в ОНФ, 38% - члены партии "Единая Россия", 4% - это физические лица, самовыдвиженцы.

Автор: Иван Кузьмин
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