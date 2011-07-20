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Выборы: к локомотиву-премьеру «Единой России» прицепят паровозы-министров

20 Июля 2011, 13:13 | Дальний Восток

Лидерами региональных списков «Единой России» на выборах в Госдуму РФ могут стать шесть вице-премьеров и два министра, чья работа признана эффективной.

По версии «Ведомостей», это первые вице-премьеры Виктор Зубков и Игорь Шувалов, вице-премьеры Александр Жуков, Вячеслав Володин, Игорь Сечин и Дмитрий Козак, а также главы Минприроды и МЧС Юрий Трутнев и Сергей Шойгу. Об этом, якобы, СМИ рассказали собеседники в Кремле, правительстве и «Единой России».

На первом этапе в списки попадут Трутнев, Шойгу и Зубков. Последнего на прошлой неделе уже попросила об этом группа общественных деятелей Волгоградской области. Зубков пообещал поехать в регион, пообщаться с жителями и дать ответ 20 июля. Трутнев, как и четыре года назад, возглавит пермскую группу, а Шойгу скорее всего сменит регион - переберется из Ставропольского края в Новосибирскую или Иркутскую область.

На втором этапе в списки могут попасть Володин, Жуков и Шувалов. На третьем этапе рассматривается выдвижение Сечина по одному из южных регионов, где развита энергетическая отрасль, и Козака.

Привлекать министров не только из числа единороссов, как на прошлых выборах, позволяет надпартийный статус формирующего списки народного фронта, объясняют собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, окончательные решения отложены до августа, до окончания праймериз.

На прошлой неделе ВЦИОМ подсчитал, что каждый четвертый россиянин (25%) готов поддержать на предстоящих думских выборах кандидатов от Общероссийского народного фронта. Прежде всего это сторонники «Единой России» (40%), 18-24-летние (31%) и высокообразованные (28%). Среди тех, кто информирован об этой организации, ОНФ готов поддержать каждый третий.

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