Медведев подписал указ о создании холдинга «Росгеология»

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о создании госхолдинга ОАО «Росгеология», сообщает пресс-служба Кремля.

Документ предусматривает переименование ОАО «Центргеология» (Москва) в ОАО «Росгеология» и последующую передачу в капитал общества по 100% минус одна акция 24 существующих акционерных обществ.

Еще 13 предприятий, являющихся в настоящий момент федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП), будут преобразованы в открытые акционерные общества и 100% минус одна акция каждого также будут переданы в капитал «Росгеологии».