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Делегация китайских журналистов и руководителей масс-медиа провинции Цзилинь посетили Издательскую компанию "Золотой Рог"

20 Мая 2015, 12:12 | Дальний Восток

Генеральный директор известной российской компании, специализирующейся на деловой журналистике, Елена БАРКОВА  встретилась за круглым столом с начальником пресс-службы Народного правительства провинции Цзилинь Цю ЧЖАОМИНЬ, заместителем министра пропаганды провинции Цзилинь Чжан ЧЖИВЭЙ, заместителем директора Телевизионной станции Цзилинь Чжуан ЦЯНЬЮЙ, заместителем директора Народной радиостанции провинции Цзилинь Ли ШИГАН, другими членами делегации. Она представила издания, выпускаемые компанией, - деловую газету «Золотой Рог», журнал «Дальневосточный капитал», который в мае отметит свое пятнадцатилетие.

Гостей из Поднебесной интересовали вопросы влияния средств массовой информации на деятельность власти и жизнь общества, социально-экономическую ситуацию в регионе. Именно поэтому они побывали в редакции деловых изданий.

Заметим, что весьма представительная делегация наших китайских коллег прибыла в Приморье для участия в заседании круглого стола на тему «О взаимодействии представителей органов власти, осуществляющих информационную политику, и журналистов средств массовой информации в Приморском крае и провинции Цзилинь: основы, содержание и перспективы сотрудничества; сотрудничество в сфере ТВ, радио и новых СМИ». Круглый стол пройдет сегодня в здании администрации Приморского края.

 

Ирина БАРАННИК.

Фото автора.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

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Теги: журналистика  Золотой Рог  цзилинь 



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