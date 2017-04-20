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В Приморье начали строительство дороги к казино

20 Апреля 2017, 11:15 | Дальний Восток

«Корпорация развития Приморcкого края» построит дорогу к двум резидентам игорного курорта «Приморье»

Девелопер проекта интегрированного развлекательного курорта (ИРК) «Приморье» АО «Корпорация развития Приморского края» в 2017 году проложит дорогу к двум новым развлекательным комплексам - «Маяк» и Selena. Генеральный подрядчик уже вышел на строительную площадку, сообщили в организации Деловой газете «Золотой Рог».

АО «Корпорация развития Приморского края» продолжает ведение строительных работ по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры. Как сообщил генеральный директор компании Андрей ФОЛОМЕЕВ, в 2017 году строительство своих объектов ведут два резидента.

«На сегодняшний день на своих площадках работают компании ООО «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити» (дочерняя компания Naga Corp Ltd, Камбоджа) и ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим 24» - инвесторы ведут строительство согласно утвержденному плану. Второй объект на территории курорта, первый этап гостинично-развлекательного комплекса «Маяк», будет завершен  уже в конце 2018 года. На данный момент мы, параллельно с инвесторами, продолжаем ведение работ по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры на территории будущего курорта. Генеральный подрядчик уже вышел на строительную площадку», - рассказал директор Корпорации.

Как сообщили специалисты организации, в 2017 году силами подрядной организации будут вестись работы по реализации второго этапа строительства систем водопровода и водоотведения, а также работы по созданию 2.6 километра автодороги на третьем и пятом секторах. Помимо этого закончено проектирование 7 и 8 секторов автодороги, общей протяженностью 2,3 километра - данный участок дороги . Планируется приступить к проектированию автодороги сектора 10, для организации транспортной и инженерной инфраструктуры территории застройки, общей протяженностью 2,4 километра с инженерными сетями.

Напомним, что АО «Корпорация развития Приморского края» в прошлом году полностью сдало в эксплуатацию первый и второй секторы автомобильной дороги согласно плану первой очереди строительства. Они соединяют основную трассу Аэропорт-Владивосток с первым гостиничным комплексом с казино «Tigre de Cristal» и проходят вдоль участков компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» и ООО «Роял Тайм Приморье».  По сторонам дороги установлены ливневые канализации, леера и фонари для освещения дороги в темное время суток.

Из основных объектов инфраструктуры можно также выделить электрическую подстанцию, мощностью 8 МВт. Стоит отметить, что на сегодняшний день для работы первого объекта компании «G1» требуется не более 2 МВт. В дальнейшем АО «Корпорация развития Приморского края» планирует провести реконструкцию подстанции «Муравейка» с увеличением свободных мощностей для инвесторов до 21.5 МВт и строительством линий электроснабжения до их участков, что будет необходимо для реализации всех проектов первой очереди строительства игорного курорта.

Специалистами компании-подрядчика построен водопровод до объекта первого казино. На территории ИРК «Приморье» установлена блочно-модульная котельная и локальные очистные сооружения (ЛОСы), мощностью 500 куб/метров в сутки. Стоит отметить, что данный вид оборудования позволяет наращивать мощности и в дальнейшем использоваться всеми инвесторами интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

Также на 2017 год запланировано начало строительства въездной группы в интегрированный развлекательный курорт «Приморье». Дизайн-проект был разработан и представлен рабочей группе игорного курорта во главе с вице-губернатором Евгением Полянским. Проект находится на рассмотрении руководителей профильных департаментов. После того, как все данные будут аккумулированы в департаменте туризма, они будут переданы в Корпорацию для дальнейшей реализации проекта.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: казино  крпк  приморье 



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Комментарии

  • Свояк11:53, 20.04.2017#

    Тут бы просто дороги в порядок привести, а они на казино все тратятся! ну не будут в них тратить миллиардеры свои кровные не будут! И китацам нафиг не уперся этот ваш игорный кластер! У них свой есть и в миллион раз круче!

  • Псевдоним12:29, 20.04.2017#

    кто ж генподрядчик-то. по всей статья упорно молчат. кто этот счастливчик

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