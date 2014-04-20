Местная власть в Приморье понесла очередные кадровые потери

В Приморском крае впору создавать ассоциацию подследственных мэров

Местная власть в Приморском крае понесла очередные кадровые потери. Если в начале апреля от должностей отстранили глав удаленных от Владивостока Ольгинского района и Дальнереченска (см. номер «ЗР» за 8 апреля с. г.), то теперь в «капкан» компетентных органов попалась птица покрупнее - мэр Уссурийска Сергей Рудица. 15 апреля Ленинский суд Владивостока (!) вынес решение о временном отстранении уссурийского градоначальника от занимаемой должности, а на имущество чиновника наложил арест.

Глава УГО, при прежнем губернаторе входивший в президиум краевого отделения «ЕР» и до недавнего времени возглавлявший Совет муниципальных образований Приморья, теперь пополнил ряды подследственных мэров. Из которых – если тенденция сохранится – уже в скором времени можно будет сформировать «альтернативный» совет муниципалов. Уголовные дела против приморских глав перерастают в настоящую кампанию, а на повестку дня выходит вопрос поиска квалифицированных сменщиков для опальных мэров…

Ситуация с Сергеем Рудицей внешне очень напоминает отстранение от должности экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА в 2007 году. Сначала под суд идут представители экономической опоры местной власти, затем происходит «демонизация» опального мэра в масс-медиа, наконец, против главы города возбуждается уголовное дело, и суд отстраняет его от должности. Но если Николаев к моменту вынужденной отставки находился во главе города всего два с половиной года, то Рудица возглавляет Уссурийск почти полтора десятилетия. И его уход будет означать конец целой эпохи как в политической, так и в экономической жизни города. Неслучайно депутаты городской думы Уссурийска вступились – по крайней мере, на словах – за опального мэра, что лишний раз подтверждает его авторитет среди городской элиты.

В 2008 году, когда в Приморье происходила некая «репетиция» нынешней декриминализации, Сергей Рудица уже являлся фигурантом уголовного дела. Однако дело вскоре закрыли, и в марте 2009 года градоначальник благополучно переизбрался на новый срок. Сейчас подобный сценарий представляется чем-то невероятным, поэтому главным становится вопрос поиска человека, который мог бы возглавить второй по величине город края.

- Таких людей достаточно как в самом Уссурийске с его мощной экономикой и сильными элитами, так и в Приморье в целом. Но главный вопрос – не в персоне, которая возглавит город, а в том, как будет формироваться сама система местного самоуправления, будет ли глава назначаться или избираться. Высока вероятность того, что закон о реформе МСУ, который находится в Госдуме, будет принят уже к лету, - говорит политолог Петр ХАНАС. – Но в любом случае перед будущим главой Уссурийска будет стоять задача выстроить эффективную работу с думой, как это сделал Рудица. Быть лояльным губернатору – это одно, а получить поддержку со стороны политической и бизнес-элиты – совсем другое.

- Недостатка в людях, которые могли бы возглавить Уссурийск, нет, - согласен политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Однако новому главе города, кто бы им ни стал, придется значительно обновлять команду: Сергей Рудица управлял городом почти 15 лет, а за такой период система власти могла просто «закостенеть». Что касается взаимодействия с бизнесом Уссурийска, то здесь, думаю, проблем не будет: предприниматели города в основном настроены на сотрудничество с властью.

Но какой бы вид в итоге ни обрела реформа МСУ, в отсутствие на выборах такого политического тяжеловеса как Сергей Рудица, схватка за кресло главы УГО обещает быть предельно жесткой. Так, по словам второго секретаря КПРФ в Приморье Павла АШИХМИНА, выборы в Уссурийске имеют для партии приоритетное значение. Сосредоточить усилия на уссурийских выборах намерены практически все крупные партии, а также некоторые новички политического «меню». Теперь им осталось лишь дождаться решений по поводу выборности мэров, которые должны быть приняты на федеральном уровне.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Как «копали» под Рудицу (хронология)

Декабрь 2012 года. Сергей Рудица (на тот момент – председатель совета муниципальных образований края) выступил резко против проекта краевого бюджета на 2013 год, потребовав увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты. Однако вскоре политик был вынужден изменить точку зрения. А в начале 2013 года Рудица уступил место председателя совета муниципалов мэру Находки Олегу КОЛЯДИНУ.

Май 2013 года. По подозрению в убийстве 15-летней давности арестован известный в Уссурийске предприниматель Александр РАСТОРГУЕВ, а у его делового партнера Александра ТЕНА проведены обыски. Обоих предпринимателей принято считать едва ли не экономической «опорой» нынешней властной команды города.

Сентябрь 2013 года. Предприниматели Уссурийска устраивают митинг «против чиновничьего беспредела в отношении индивидуальных предпринимателей в городе», на котором жестко критикуется руководство УГО. За несколько месяцев до этого на офисном центре возле мэрии появляется баннер с выпадами в адрес некоего «Доли».

Февраль 2014 года. Уголовное дело по статье «служебный подлог» возбуждено против заместителя мэра Уссурийска Андрея ХОМЯКОВА. Сам чиновник назвал уголовное дело недоработкой следствия или попыткой оказать давление на него.

Март-апрель 2014 года. Массированная информационная атака на уссурийского мэра и членов его семьи в ряде краевых СМИ. У родственников Рудицы «обнаруживаются» незаконно зарегистрированные авто, а самого главу Уссурийска журят за то, что он выступил против реформы МСУ и отмены прямых выборов глав.

Апрель 2014 года. На главу Уссурийска заведено уголовное дело по статье «Халатность». Спустя несколько дней Сергей Рудица временно отстранен от должности.