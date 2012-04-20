Виктор Ишаев назвал рыбохозяйственную деятельность дальневосточных предприятий неэффективной

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 20 апреля, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев считает недостаточной деятельность рыболовецких компаний, региональных органов власти и контролирующих структур на Дальнем Востоке по развитию рыбной отрасли.

Об этом полпред заявил 20 апреля на совещании в Хабаровске. «Государство выделяет значительные средства для развития отрасли, предоставлены налоговые преференции, на 20 лет закрепляются квоты, но мы не видим развития отрасли. Нам известны проблемы, связанные с затратами в связи с ростом транспортных, энергетических тарифов, однако нам нужно делать всё для создания производства для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Пока государство дает преференции необходимо пользоваться этим для создания таких производств. Реальность же такова, что мы продаем сырье за границу, позволяя иностранцам накручивать на него цену на тысячу процентов. Контролирующие органы не достаточно ведут борьбу с теневыми схемами, с криминалом в рыбной отрасли», - отметил Виктор Ишаев.

По его словам, рыбохозяйственная деятельность дальневосточных предприятий, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и государственное регулирование рыбной отрасли, не является сегодня достаточно эффективной.

Этому способствует неразвитость береговой инфраструктуры для приема, хранения и переработки продукции из водных биологических ресурсов, недостаточное участие федеральных и региональных органов власти в инновационном развитии отрасли, наличие незаконного промысла, несовершенство системы контроля, охраны и мониторинга рыболовства, способствующие как легальному, так и неконтролируемому российскому экспорту водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне с низкой добавленной стоимостью, что в целом негативно отражается на рациональном природопользовании в рыбохозяйственной сфере, обеспечении собственного населения страны качественной рыбной продукцией и требует тотального контроля и системного подхода в совместной работе.

Так, льготное налогообложение в 2008-2011 годах позволило сократить денежные расходы предприятий на 27,3 млрд руб. По данным статистического учета, в целом по отрасли сумма инвестиций в основные средства предприятий округа составила за 3 года 8,2 млрд руб., что не превышает 40% в объеме высвобожденных налоговых обязательств за соответствующий период. Бизнес не отвечает государству взаимностью ни в части инвестиционной активности, ни в достаточном насыщении внутреннего рынка продуктами своей деятельности.

На совещании отмечался недостаточный профессиональный уровень руководящего состава территориальных управлений Росрыболовства и сотрудников в округе. Говорилось о том, что динамика результатов оперативно-служебной деятельности в сфере оборота водных биоресурсов отрицательна. Отсутствует практика проведения контрольными и правоохранительными органами анализа схем нелегального вывоза водных биоресурсов из российских вод Дальневосточного бассейна.

Ежегодный неучтенный доход, фиксируемый в расхождении данных по физическому объему и стоимости экспорта рыбы и рыбопродукции из ДФО и его импорта в Японию, КНР, Республику Корею, составляет порядка $2 млрд.

Федеральные и региональные органы исполнительной власти не обеспечивают должного контроля и мониторинга освоения средств федерального бюджета, выделяемых округу в рамках Федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2012 годах» по направлению «Реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских портов».

Полпред заслушал информацию своего заместителя Владимира Сыркина, заместителя председателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина, руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Евгения Широкова, начальника межрегиональной инспекции налоговой службы по ДФО Юрия Высоцкого, генерального директора ОАО «Океанрыбфлот» Евгения Новоселова, президента Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Александра Попова, генерального директора ООО «Ролиз» Вячеслава Андрейкина и других участников совещания, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

По итогам обсуждения Виктор Ишаев заявил, что государство не намерено терпеть сложившуюся в рыбной отрасли ситуацию. «Сегодня будут даны конкретные поручения. Если присутствующие здесь представители контролирующих структур не изменят схему своей работы, мы будем через руководство страны влиять уже на ваших федеральных руководителей. Кроме того, по итогам сегодняшней встречи я направлю доклад президенту страны», - заключил полпред.

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