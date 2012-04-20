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Китайцы испытывают проблемы в Приморье из-за мер против мигрантов
"Я не согласен с утверждением о том, что якобы идет массовая миграция китайских граждан в регион Дальнего Востока России... Из-за введения жестких ограничений российских властей в отношении иностранных трудовых мигрантов сейчас китайские граждане сталкиваются с серьезными сложностями на Дальнем Востоке", - сказал он российским журналистам.
Замминистра МИД Китая отметил, что российско-китайское межрегиональное сотрудничество занимает важное место в едином комплексе отношений двух стран.
"Только в прошлом году товарооборот между регионами Китая и России составил 9 миллиардов 360 миллионов долларов. Прирост по сравнению с 2010 годом 24%. Сотрудничество между регионами Китая и России имеет потенциал", - подчеркнул Чэн Гопин.
По его мнению, взаимные поездки граждан и туризм могут стать важной основой для роста экономики российского Дальнего Востока.
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