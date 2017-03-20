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Токио рассматривает "курильский вопрос" с привязкой к Владивостоку
На днях Японию посетила официальная российская делегация. Глава российской делегации – замминистра иностранных дел РФ Игорь МОРГУЛОВ – провёл встречу со своим японским коллегой Такэо АКИБОЙ. Основная повестка в ходе обсуждения – совместные проекты на Курильских островах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Информационная служба NHK сообщает, что стороны договорились активизировать совместную работу по хозяйственной деятельности на 4-х южнокурильских островах: Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. В документе, пишет портал Topwar.Ru, которые за несколько дней до визита российских дипломатов был подготовлен японской (!) стороной, говорится о том, что одним из видов совместной деятельности «должно стать» изучение биологических природных ресурсов в акватории океана у 4-х островов Курильской гряды. В частности, японская сторона заявила о возможности совместного рыбного промысла и развития инфраструктуры, связанной с переработкой рыбы и морепродуктов.
Японский план включает в себя проекты в сфере рыбного хозяйства, туризма, медицины, а также в других областях. В российский план входят проекты в области рыбного хозяйства и жилищного строительства.
При этом стороны отметили, что необходимо действовать строго в рамках законодательства двух стран.
Как выяснилось, программа деятельности Японии не ограничивается одними Курилами. В частности, в программе идёт речь, к примеру, о предоставлении японских медицинских услуг жителям Владивостока и, неожиданно, Воронежа. В том числе и "дистанционно" - посредство консультаций через Интернет. Помимо медицинских проектов в этих городах японцы собираются поучаствовать в энергетических бизнес-проектах.
Российская сторона намеревается осуществлять постоянные поставки сжиженного природного газа на Хоккайдо, а также рассмотреть вопрос участия специалистов «Росатома» в демонтаже реакторов на АЭС «Фукусима».
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны должны прийти к заключению мирного договора между странами, добавив, что "времени почти не остаётся". По его словам, те японцы, которые жили на Курилах (в японском варианте - на Северных территориях) могут и не дождаться заключения мирного договора, так как все они преклонного возраста. Это такая японская попытка сыграть на жалости к старикам?..
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