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В ДФО 50% гидротехнических сооружений требуют ремонта
ВЛАДИВОСТОК, 20 марта, ZRPRESS. Виктор Ишаев потребовал от региональных властей и федеральных структур усилить работу по подготовке к пожароопасному периоду и проведению противопаводковых мероприятий.
20 марта полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев провел совещание по актуальным вопросам социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке.
Обсужден ход завоза топлива в отдаленные районы по зимникам. В целом в Дальневосточном федеральном округе план завоза жидкого топлива по зимникам выполнен на 55%. В том числе: в Республике Саха (Якутия) на 53%, в Камчатском крае – на 91%, в Чукотском автономном округе – на 73%, в Амурской области – на 9%.
План завоза твердого топлива по зимникам в ДФО выполнен на 57%. В том числе: в Республике Саха (Якутия) – на 64%, в Камчатском крае – на 71%, в Чукотском автономном округе – на 14%, в Амурской области – на 44%.
Приморский край, Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области по зимникам топливо не завозят. В Хабаровском крае для своевременного накопления угля для Охотского, Тугуро-Чумиканского и Аяно-Майского районов проведен конкурс по выбору поставщиков угля и начата отгрузка в пункты перевалки. Ведутся подготовительные работы по отбору поставщиков нефтепродуктов, отбору организаций, осуществляющих доставку и перевалку топлива.
В Республике Саха (Якутия) завоз в отдаленные районы завершается 20 апреля, в Камчатском крае – 30 марта, в Амурской области – 15 апреля, в Чукотском автономном округе – в начале апреля.
Полпред обратил внимание органов исполнительной власти субъектов федерации на необходимость своевременной и полноценной подготовки к отопительному сезону 2012-2013 годов. Сотрудникам своего аппарата Виктор Ишаев поручил продолжить постоянный контроль за прохождением отопительного сезона в округе, а в случае необходимости принимать оперативные меры.
Одной из тем совещания стал ход обеспечения жильем «обманутых дольщиков». Отмечена высокая эффективность работы органов власти Амурской области по решению проблем дольщиков. Так, в Приамурье из 1052 дольщиков жильем обеспечено 1000 человек.
Кроме того, Виктор Ишаев потребовал от региональных властей и федеральных структур усилить работу по подготовке к пожароопасному периоду и проведению противопаводковых мероприятий. Отмечено, что 50% существующих гидротехнических сооружений требуют ремонта. В Республике Саха (Якутия) для осуществления необходимых противопаводковых мероприятий необходимо построить 11 новых гидротехнических сооружений, однако их строительство не запланировано.
В завершении совещания полпред поручил сотрудникам своего аппарата начать контроль за ходом подготовки регионов Дальнего Востока к началу летней детской оздоровительной кампании.
По сообщениям аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
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