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Амурский губернатор дает добро
Благодаря Олегу Кожемяко Амурская область идет на экономические и социальные рекорды
17 марта 50 лет исполнилось известному на Дальнем Востоке политику, а ныне губернатору Амурской области Олегу Кожемяко. Свой день рождения он отметил в регионе, причем в своем традиционном стиле - на лыжне. Правительство Амурской области и друзей он пригласил не на банкет, а на лыжные гонки. На следующий день — снова командировки по области, встречи, поручения. В таком бешенном ритме Олег Николаевич работает в Приамурье четвертый год...
...А до этого было крупное предприятие в Приморье, работа в Совете Федерации, замерзающая Корякия, давшая ему титул «антикризисный губернатор», потом Кремль и, наконец, Амурская область.
Олег Кожемяко принял руководство Приамурьем в непростое время: коррупционные скандалы, уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников, губернаторская чехарда и как следствие — полная утрата доверия населения к региональной власти.
Но Кожемяко смог собрать
профессиональную команду,
пересмотрел структуру и принципы работы
правительства, выстроил плодотворные
отношения с депутатским корпусом и бизнес-элитой.
Спустя год Амурская область перестала мелькать в скандальной хронике, а теперь некогда депрессивный регион в дальневосточном полпредстве начали ставить в пример. Это касается и развития сельского хозяйства, и строительства социальных объектов, и обеспечения жильем Ветеранов Великой Отечественной войны.
— За 2011 г. в округе были сданы три больничных стационара. И два из них — именно в Приамурье, — отмечает полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев. — Регион эффективно решает проблемы обманутых дольщиков — весь Дальний Восток на всех территориях сделал в пять раз меньше, чем одно Приамурье! Что, Амурская область богаче остальных? Просто власть должна не стоять в стороне, а решать проблемы в своем регионе.
В прошлом году область упрочила свои позиции главной житницы Дальнего Востока и лидера по выращиванию сои. Амурские аграрии получили рекордный урожай — 780 тыс. тонн, а предприятия выпустили порядка 180 тыс. тонн продукции переработки сои. Как отмечают в областном министерстве сельского хозяйства, региональные власти делают особую ставку на развитие соевого кластера, поэтому поддержка этого направления будет продолжаться и дальше. На Амурскую область приходится около половины всех соевых посевов в России. Всего же в ДФО под выращивание этой культуры отдано более 792 тыс. га.
В этом году на развитие сельского хозяйства Амурской области планируется потратить два миллиарда рублей. Столь внушительная поддержка амурских сельхозпроизводителей сформировалась из двух составляющих. Во-первых, из областного бюджета в этом году будет выделено на развитие АПК 968 млн рублей. Причем, как отмечают областные власти, это не окончательная сумма: по прогнозам в течение года она должна увеличиться почти на 400 тысяч. Во-вторых, из федеральной казны планируется привлечь еще 730 млн руб. Кстати, сумма софинансирования со стороны Правительства России ежегодно растет: видя результативность вложенных средств, Федерация выделяет региону сумму вдвое большую, чем несколько лет назад.
Благодаря этому стало возможным увеличение финансирования — на мероприятия по статье «Социальное развитие села» заложено 189 млн рублей. За счет этого в том числе будет построена вторая очередь микрорайона компактной застройки для сельских специалистов в селе Ивановка.
Также в Приамурье продолжат реализовывать региональные программы по развитию мясного и молочного скотоводства. И. о. министра сельского хозяйства области Сергей Вологдин отметил, что это будет способствовать увеличению племенного стада в регионе на 5 тыс. голов и росту производства молока к 2014 г. на 5 тыс. тонн.
Амурская область по итогам 2011 года вышла на второе место в России по добыче золота. Установлен очередной абсолютный рекорд добычи драгметалла за всю историю золотого промысла в Приамурье: добыто 28,5 тонны золота, что почти в полтора раза превышает добычу 2010 года.
— От лица золотодобытчиков Приамурья скажу: работать с губернатором у нас получается, — отмечает сенатор от Амурской области, основатель группы компаний «Петропавловск» Павел Масловский. — Об этом говорит запуск новых предприятий, создание тысяч рабочих мест, открытие новых учебных заведений, ежедневно ощущаемая поддержка со стороны областной власти. Мы готовы к совместному, подлинно партнерскому сотрудничеству в промышленном освоении удаленных районов области на благо Приамурья и России, в решении новых масштабных задач, сама постановка которых казалась невозможной каких-то пять лет назад.
Уверенными темпами развивается в Приамурье отрасль черной металлургии, набирает обороты формирование горно-металлургического кластера, идет строительство новых объектов гидроэнергетики. На рынке строительства жилья тоже своеобразный рекорд — за год введено в эксплуатацию 230 тыс. квадратных метров жилья. Продолжается модернизация здравоохранения — в область поступило самое современное медицинское оборудование на сумму 1,5 миллиарда рублей, в Благовещенске открылся перинатальный центр, завершается строительство детского хирургического комплекса. Вдоль трассы «Амур» создается сеть травмоцентров, а сама дорога теперь на всем протяжении покрыта сотовой связью.
Значительное внимание губернатор уделяет вопросам материнства, детства, демографии — эти направления для амурского правительства являются для нас первостепенными. Регион одним из первых на Дальнем Востоке и в России начал реализацию программы по выплате регионального материнского капитала семьям, имеющим трех и более детей. Эта выплата с нового года была проиндексирована с 250 до 270,5 тыс. руб. Это самая крупная сумма по ДФО. Например, региональный семейный капитал в Хабаровском крае — 200 тысяч, в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области — 100 тысяч, а в Приморье — всего 30 тысяч.
Позитивные тенденции есть и в сфере образования: подросла зарплата у педагогов, открылись новые сельские школы. Проведено техническое перевооружение главных театральных сцен области с применением новейших технологий, открыты музеи казачества, готова принять первых туристов эвенкийская деревня. Большинство сельских библиотек компьютеризированы и имеют доступ в интернет, а в районных домах культуры появляются современные киноустановки. Все больше в регионе новых спорткомплексов, стадионов и дворовых спортивных площадок.
— Мы продолжим добрые преобразования во всех сферах нашей жизни. Ведь Амурская область имеет серьезный социально-экономический запас прочности, а главное ее богатство — это люди, которые здесь живут, любят свою малую родину, стараются сделать все возможное для ее развития и процветания, — отмечает сам именинник — губернатор Приамурья Олег Кожемяко.
Юрий РОГОВ.
P.S. Издательская компания «Золотой Рог»
поздравляет Олега Николаевича с юбилеем!
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