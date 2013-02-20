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Во Владивостоке приступил к работе почетный консул Лаоса

20 Февраля 2013, 13:29 | Дальний Восток

Сегодня, 20 февраля, в администрации Владивостока состоялось официальное представление почетного консула Лаосской Народно-Демократической Республики в столице Приморья.

На эту должность назначен владивостокский бизнесмен Александр Вирич. Встречу с почетным консулом Лаоса провели начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Владимир Сапрыкин и советник главы города Владимир Захаров.

В ходе встречи отмечалось, что пока для многих владивостокцев Лаос – недостаточно известная и освоенная страна Юго-Восточной Азии. При этом многочисленные представители разных стран мира по праву считают Лаос уникальным местом истории, культуры, туризма. Кстати, в минувшем году в этой стране побывало свыше трех миллионов туристов из-за рубежа, что соответствует количеству всех жителей Лаоса. Их привлекает сюда, помимо прочего, еще и самая чистая экологическая среда во всей Юго-Восточной Азии. Однако среди них россиян оказалось лишь около восьми тысяч, и это в подавляющем большинстве – жители центральных регионов нашей страны. Именно поэтому основной задачей открывшегося во Владивостоке почетного консульства Лаоса станет знакомство дальневосточников с особенностями жизни и экономики этой страны, развитие взаимовыгодных контактов в областях туризма, культуры, образования, бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Кстати, в настоящее время русский язык во Владивостоке уже изучают первые девять студентов из Лаоса, а в ближайшее время к учебе в Дальневосточном федеральном университета приступят еще около 90 молодых людей из этой страны. Планируется также участие туристических компаний из Лаоса в предстоящей во Владивостоке традиционной Тихоокеанской международной выставке «PITE» и организация в столице Приморья Дня культуры Лаоса.

Справка. Почетное консульство Лаоса стало девятнадцатым зарубежным консульским учреждением из числа работающих в столице Приморья. Владивосток является вторым во всей России после Санкт-Петербурга по количеству размещенных в городе консульств.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: консульство  Владимир Захаров  Александр Вирич  Владимир Сапрыкин 



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