Александр ВИННИКОВ, губернатор ЕАО: Работу власти будет оценивать население

Еврейская автономная область прирастает крупными инвестиционными проектами, которые в ближайшем будущем создадут новое лицо экономики региона. Главный акцент – на том, чтобы в область пришел частный капитал. А он, как известно, высоко ценит благоприятный предпринимательский климат и конструктивные отношения с властью.

О том, как развивается экономика региона, какими заботами живут его власти, «ДК» рассказал губернатор Еврейской автономной области Александр ВИННИКОВ.

– Объем валового регионального продукта (ВРП) области в 2011 году, по предварительным оценкам, составит 33,7 млрд рублей. Еще в 2009 году он равнялся 25,3 млрд, а к 2014 году, согласно прогнозу социально-экономического развития территории, планируется не менее 44,8 млрд рублей. За счет чего достигаются такие темпы роста?

– Существует комплекс причин. Для того чтобы рос ВРП, должно развиваться промышленное производство, что, в свою, очередь, достигается привлечением инвестиций, открытием новых экономических направлений и отраслей, для работы которых создаются необходимые условия.

Большое влияние на показатели ВРП оказывают обрабатывающие производства. При этом область никогда не отличалась их избытком. В советские времена больше половины в общем объеме промышленного производства занимала продукция Теплоозерского цементного завода. С переходом к рыночной экономике, повсеместным спадом объемов строительства потребность в цементе значительно сократилась, что привело к падению показателей экономического развития региона. В последние годы ситуация в строительном комплексе Дальнего Востока резко улучшилась, но Теплоозерский цемент не всегда находит дорогу к потребителю, нам приходится прилагать немало усилий для его продвижения на большие стройки. Так, в вопросе использования продукции Теплоозерского завода на стройках саммита АТЭС в Приморье мы нашли поддержку у полномочного представителя президента в ДФО Виктора Ивановича ИШАЕВА, с помощью которого удалось доказать заказчикам и подрядчикам строительных работ необходимость приобретения нашего цемента, проверенного десятками лет безупречной эксплуатации в условиях дальневосточного климата. Меры подобной поддержки позволили в 2011 году нарастить объемы производства цемента более чем в полтора раза к уровню 2010 года. Кстати, в Министерстве экономического развития РФ и Министерстве регионального РФ нам удалось решить вопросы использования цемента из Теплоозерска на строительстве космодрома в Амурской области, что обеспечит дальнейший рост объемов производства на ближайшие годы.

Долгие годы, после закрытия предприятия «Хинганолово», в области не было серьезных предприятий горнорудной промышленности. Теперь же на территории региона начато строительство Кимкано-Сутарского ГОКа, предназначенного для добычи и обогащения железной руды. Это проект группы «Петропавловск», и надо сказать, что возник он не только что: переговоры о возможном начале работ начались еще при управлявшем областью в тот момент Николае Михайловиче ВОЛКОВЕ.

Для привлечения инвестиций в области создан эффективный механизм, базирующийся на принципах государственно-частного партнерства. Составной его частью является принятый в 2010 году региональный закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», предполагающий административную помощь и материальные стимулы в виде субсидирования ставок по кредитам, налоговых льгот.

Инвестиции приходят в область по нескольким направлениям. Есть так называемые «проходящие» – средства, идущие на строительство второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». Они значительны и дают от 8 млрд до 10 млрд рублей вложений ежегодно. Хотя правительство области прекрасно понимает, что объект вскоре будет сдан и от работы магистрального трубопровода территория не получит заметных подвижек в объеме промышленного производства. Поэтому важно следить за инвестициями непосредственно в региональную экономику. Объектами, привлекающими значительные инвестиции, у нас являются: Кимкано-Сутарский ГОК, международный железнодорожный мост через Амур в районе села Нижнеленинского, дальнейшие вложения в добычу марганцевого концентрата в Октябрьском районе области, работы по строительству предприятия по добыче графита на Союзном месторождении в том же Октябрьском районе, которым займется компания «Магнезит». Эти вложения в основном и позволят в ближайшие годы достичь прогнозируемых показателей ВРП.

– Из общения с руководством некоторых крупных предприятий, работающих в области, становится ясно, что вы лично, вместе со всем региональным правительством лоббируете интересы каждой приходящей в регион компании. Это необходимость?

– Осознанная необходимость. К сожалению, сегодня бизнесу нелегко. И прежде всего при решении вопросов межотраслевой координации. При начале любого дела и его развитии возникает необходимость прохождения массы всевозможных согласований, которые нередко затягиваются на неопределенные сроки. Чтобы оказывать реальную помощь в данном вопросе, мы создали специальный губернаторский совет по содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов. В структуре совета действуют специализированные рабочие группы, помогающие решать вопросы с землевладельцами, энергетиками, экологами, представителями других организаций, от решения которых зависит скорость реализации проектов. Сами инвесторы положительно оценивают подобный механизм поддержки. Надо сказать, что наша мотивация в данном деле чрезвычайно высока, поскольку конечным результатом общих усилий является значительное увеличение собственных доходов областного бюджета, следствием которого станет повышение уровня и качества жизни всего населения.

– На первом аппаратном совещании в 2012 году Вы призвали подчиненных, подводя итоги минувшего года, внимательно анализировать статистические данные, отмечая успехи и ошибки управленческой деятельности. А в чем Вы видите успехи и неудачи в управлении областью в 2011 году?

– Мы ставим перед собой задачу привлечения максимального количества инвестиций для развития экономики. Для нас это – приоритетное направление, и объем инвестиций по итогам 2011 года достиг 29,4 млрд рублей, что на 46% больше показателей 2010 г., в котором, в свою очередь, рост к 2009 году составил 2,1 раза. И это, безусловно, положительный результат. В ушедшем году мы выполнили задачи по строительству жилья, сдав 53 тыс. кв метров. Теперь мы сдаем уже примерно 0,5 метра на душу населения в год, что является неплохим показателем для нас, с учетом того что активное жилищное строительство в области возобновилось только 3 года назад. Впрочем, этого недостаточно для выполнения установок Президента РФ Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА, настаивающего на сдаче 1 метра на человека ежегодно – здесь нам есть еще к чему стремиться.

При этом я недоволен предварительными данными роста промышленного производства, индекс которого составит примерно 100,4%. Это ниже, чем в среднем по Российской Федерации, не говоря уже о ДФО. Основная проблема заключается в заметном спаде выпуска продукции легкой промышленности в 2011 году. Значительное снижение производства здесь стало последствием засухи 2010 года, приведшей к резкому росту цен на хлопок и производимые из него ткани. Суммировавшись с имеющимися дальневосточными факторами давления на себестоимость, связанными со всеми известными затратами на транспортировку, высокими энерготарифами и т. д., рост стоимости сырья заставил поднять цены на продукцию наших фабрик.

При этом на внутренний дальневосточный рынок усилилось давление со стороны китайских производителей, получивших еще больше преимущества в ценовой конкуренции. Все вместе привело к снижению спроса и потере объемов сбыта. Хотя я должен сказать, что качество продукции нашей легкой промышленности на порядок превышает качество и безопасность китайских товаров, превосходит по качественным характеристикам белорусский трикотаж. В развитии этого неприятного тренда, вероятно, есть доля вины областного правительства. Возможно, нам надо было заранее просчитать ситуацию, чтобы заблаговременно предпринять меры поддержки отрасли. Правда, предпр иятия легкой промышленности у нас и так получают помощь на протяжении всех последних лет, но ее формы и объемы в 2011 году, скорее всего, не смогли соответствовать характеру и силе новых угроз. В феврале, после окончательного подведения итогов, я обязательно проведу встречи с руководителями всех предприятий отрасли, чтобы наметить шаги по увеличению объемов производства в 2012 году.

Чтобы не возникло других толкований, уточню: мы бьемся не за показатели – за снижением индекса промпроизводства стоит сокращение рабочих мест, отсутствие роста заработной платы, дополнительных отчислений в бюджет, чего мы допустить не можем.

– Вы активно отреагировали на заявления высшего руководства страны о необходимости перераспределения полномочий между Центром и регионами, выразив готовность сделать область экспериментальной площадкой для отработки новых механизмов. Это настолько актуально для губернаторов?

– Сразу после знакомства с пакетом соответствующих предложений я понял для себя, что их нельзя внедрять сразу, единовременно по всей стране, не проведя, так сказать, «разведки боем», внедрив элементы новой системы в нескольких субъектах, отличающихся по своему географическому положению, бюджетному наполнению и прочим параметрам. Сама идея перераспределения полномочий, на мой взгляд, продуктивна, если предполагает усиление регионального и муниципального звена, потому что власть должна быть максимально приближена к народу, точнее отвечать запросам местного населения. Конечно, с уровня территории лучше видно, куда направить средства в первоочередном порядке, чем с московских холмов.

Пока же мы не редко оказываемся зарегламентированы едиными федеральными подходами. Простой пример – модернизация здравоохранения. Прекрасная идея, солидные средства выделены из федерального бюджета… Однако правительство Еврейской автономной области так и не смогло убедить Министерство соцразвития и здравоохранения РФ в том, что около 30% средств, выделенных по его линии на модернизацию здравоохранения в регионе, надо направить не на закупку оборудования, а на реконструкцию помещений и зданий медицинских учреждений. Есть федеральный стандарт программы, предполагающий, что эти деньги идут только на закупку современного оборудования. А нам некуда поставить современные аппараты – устаревшие конструкции медучреждений не предназначены для приема тех же томографов, они могут просто не выдержать новых нагрузок. Как тут не вспомнить евангельскую притчу про молодое вино и старые мехи! Но никто не хочет реагировать на наши обстоятельства, закрываясь единым регламентом. И подобные нюансы есть в каждом субъекте, если их учесть, общий социальный эффект от мероприятий программы будет значительно выше.

Я также являюсь противником установления параллелизма в полномочиях, как это предлагается внедрить на отдельных направлениях. Например, разделить между уровнями власти организацию деятельности Роспотребнадзора. Такая схема не эффективна. Управление единой, по сути, системой, должно осуществляться из одного источника. Все смогли убедиться в этом на примере соединения полномочий управления системами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, которые около 2-х лет назад были целиком переданы на уровень Федерации. В результате, за относительно короткий срок наведен полнейший порядок во всей системе.

Кроме того, критически важно избежать довольно распространенной практики делегирования полномочий на нижестоящие уровни без передачи источников их финансирования. В итоге главную оценку всему ставит не министр, определяющий точность выполнения предписаний, а население, оценивающее изменение качества жизни.

– Сегодня существует и государственная система оценки деятельности руководства регионов. ЕАО в данном рейтинге находится не на первых местах. Почему?

– Придуманы более 300 показателей для определения эффективности деятельности региональных властей… Хорошо, что бессмысленность такого подхода стала, похоже, очевидна Президенту и Премьер-министру РФ. В январе этого года у нас опять запросили предложения по реформации системы оценки, предполагающей сокращение и укрупнение анализируемых показателей.

Пока же доходит до абсурда. Еврейскую область в рейтинге 2011 года отнесли на 81-е место среди субъектов РФ, а Якутию – на 83-е. Начинаем разбираться. Выясняется следующее. Была установка, что тарифы на услуги ЖКХ для населения не должны повышаться больше, чем на 15%. А если себестоимость производства тарифицированных услуг растет быстрее, разницу компенсирует бюджет. Правительство области и восполнило выпадающие доходы соответствующим организациям. Также поступили власти Якутии. Но, оказывается, по установке федерального Министерства регионального развития, бюджетные средства мы обязаны были передать не производителям услуг, а напрямую населению. Мы же, понимая, что в нашем регионе прямая субсидия потребителям будет расходоваться на сторонние нужды, а прописанный в квитанциях «сверхнормативный» рост тарифов воспримется как сигнал к обострению социальной обстановки, станет источником роста неплатежей, дестабилизации работы ЖКХ, сознательно избрали собственную схему. За что получили стабильность в регионах и большие минусы в рейтинге. Так было по целому ряду других показателей, где губернаторам приходится выбирать между благом населения региона и личным рейтингом.

– При этом по итогам декабрьских выборов в Госдуму жители Якутии и ЕАО активнее избирателей других регионов Дальнего Востока голосовали за «Единую Россию», поддерживая тем самым существующую власть.

– Это вы сказали.

Досье «ДК»

Еврейская автономная область расположена в южной части российского Дальнего Востока. На западе граничит с Амурской областью, на востоке – с Хабаровским краем, на юге ее граница по реке Амур совпадает с государственной границей России и Китая.

Площадь территории области составляет 36,3 тыс. кв. километров. Население на 1 января 2011 года – 176,3 тысячи человек. Областной центр – город Биробиджан.

У области, несомненно, выгодное географическое положение. Через Амурский водный путь она имеет выход к Тихому океану, по ее территории проходит Транссиб. Все это обеспечивает непосредственную близость к основным экономическим партнерам в АТР. На ее территории развита сеть автомобильных дорог.

Недра ЕАО богаты полезными ископаемыми. Здесь выявлены месторождения золота, олова, железа, марганца, магнезитов, брусита, графита, известняков и доломитов, фосфоритов, минеральных красок, природных облицовочных камней, керамзитового сырья. Имеются месторождения бурого угля и торфа. Именно с разработкой недр в области связаны наиболее крупные инвестиционные проекты.

В области благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса : значительные земельные массивы, пригодные под пашню, естественные кормовые угодья. Все это делает сельское хозяйство одной из ведущих отраслей экономики области.

На промышленных предприятиях ЕАО производятся цемент, строительные и отделочные материалы, перерабатывается лес. Развита легкая промышленность: производство чулочно-носочных изделий, кожаной обуви, трикотажа.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».