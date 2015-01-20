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На еще не розданную дальневосточникам землю, уже вводят ограничения
Минэкономразвития предложило запретить перепродажу дальневосточной земли иностранцам – так в МЭР прокомментировали предложение полпреда президента в дальневосточном округе Михаила ТРУТНЕВА бесплатно раздать по гектару дальневосточной земли любому россиянину для ведения сельского хозяйства. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
В министерстве считают, что при разработке этой инициативы необходимо учесть вопрос об ограничении вторичного оборота земель, передает РИА Новости. «Необходимо проработать вопрос об ограничении вторичного оборота земель, с точки зрения ее продажи иностранцам и так далее.
Кроме того, потребуется проработать механизм изъятия земель в случае их неиспользования в течение определенного срока», – сказала помощник главы Минэкономразвития РФ Елена ЛАШКИНА. По ее словам, предложение Трутнева «будет в целом способствовать развитию экономики Дальнего Востока, вовлечению в хозяйственный оборот новых земель, а также развитию человеческого потенциала».
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