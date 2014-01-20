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В Карагинском районе Камчатского края избрали нового главу

20 Января 2014, 16:29 | Дальний Восток

Члены Совета депутатов Карагинского района на прошедшей сессии единогласно избрали главой муниципалитета Владислава Гаврилова. Избрание главы района связано с досрочным сложением полномочий прежнего главы Николаем Ридченко, сообщает ИА КамИНФОРМ.

В связи с произошедшими изменениями в способе формирования и структуре органов местного самоуправления муниципалитета, главу района избирают депутаты районного Совета из своего состава. Также он наделяется полномочиями председателя представительного органа. Совет депутатов также принял решение объявить конкурс на замещение должности главы администрации района. Официальное опубликование объявления о проведении конкурса, Положения о конкурсе, проекта контракта с главой администрации и перечня необходимых документов для участия в конкурсе состоится в газете «Карагинские вести».

Гаврилов Владислав Николаевич родился 1 августа 1972 года в Усть-Камчатске. Окончил Хабаровский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер-механик». Является депутатом Совета депутатов Карагинского муниципального района, председатель Совета депутатов. Трудовую деятельность начал в 1995 году, работал в органах внутренних дел Корякского ОУВД.

Также в разные года трудился главным специалистом комитета по рыбной промышленности и природопользованию администрации Совета депутатов Карагинского района. Занимал должности генерального директора ООО «Фирма Полуостров», заместителя генерального директора МУСП «Агрофирма «Рассвет», главного инженера МУП «Портпункт Оссора». До настоящего времени работал главным инженером ООО «Колхоз Ударник».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: выборы  кадры  Камчатка 



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