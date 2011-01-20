Проект доработают

Рассмотрен проект научно-технического обоснования (НТО) строительства железной дороги Магадан – Якутск. Комиссия во главе с губернатором Магаданской области Николаем ДУДОВЫМ направила проект на доработку.

Строительство железной дороги Якутск – Магадан предусмотрено федеральной целевой программой «Развитие железных дорог РФ до 2030 года» и «Развитие Дальнего Востока России и Забайкалья до 2030 года». Прокладка новой транспортной артерии позволит значительно увеличить грузооборот в Магаданской области, решит проблему транспортной изолированности региона, позволит вовлечь в отработку богатые месторождения цветных металлов, угля и железа, обеспечит экспорт продукции магаданских предприятий в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также позволит значительно увеличить грузооборот Магаданского морского порта, сделает его крупным транзитным транспортным узлом.

Комиссия рассмотрела научно-техническое обоснование строительства участка дороги Якутск-Магадан по территории Магаданской области. Дорога пройдет от села Орто-Балаган в Якутии до столицы Колымы. Предполагаемый грузооборот железнодорожной линии в 2019 году должен составить 6,3 млн тонн, в 2026 году – 11 млн тонн.