Аэропортам дадут денег

На модернизацию аэропортов Дальнего Востока в 2011 году направят порядка 8 млрд рублей. Об этом заявил председатель правительства России.

«В списке наших приоритетов на 2011 год коренная модернизация аэропортов Петропавловска-Камчатского, Магадана, Анадыря, Якутска, – сообщил Владимир Путин, – а также аэропорты на Курильских островах – Итурупе и Кунашире. В общей сложности на модернизацию российских аэропортов в следующем году будет направлено более 25 млрд рублей, треть из них предназначена для Дальнего Востока. Необходимо сохранить местные аэродромы и авиалинии, а также сделать более доступными билеты для жителей отдаленных городов и поселков – на арктическом побережье, в Якутии, на Курилах».