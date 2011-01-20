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Подвинуться к Магомету

20 Января 2011, 14:05 | Дальний Восток

Совет Ассоциации межрегионального экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье», прошедший в Хабаровске, обсудил возможности собственного реформирования.

Губернаторы и руководители законодательных органов субъектов Федерации озабочены тем, что еще недавно интенсивная работа по созданию плана реализации Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года тормозится. План до сих пор не утвержден правительством. Необходимо срочно начинать работу над государственной программой развития региона до 2018 года и на период до 2025 года, поскольку срок действующей заканчивается уже через два года. Важно сохранить преемственность, обеспечить продолжение бюджетного финансирования начатых объектов. И в любом случае региональные власти должны быть в центре принятия решений, защищая консолидированное мнение территорий.

Члены Совета вспомнили о том, что протоколом Совета безопасности в конце 2006 года, наряду с поручением о разработке Стратегии, правительству было предложено рассмотреть вопрос и о создании федерального органа, который бы координировал вопросы развития региона. Стратегия принята, а специальный федеральный орган так и не появился. И, судя по всему, в ближайшее время ни Дирекции по реализации программ, ни Агентства не появится. Может быть, горе самой подвинуться к Магомету? Вариантов два – создать в Москве представительство Ассоциации и сформировать постоянно действующее Правление, которое от имени регионов будет оперативно решать вопросы с федеральными структурами.

Горячо обсуждалась новая инициатива председателя правительства Владимира ПУТИНА – создание Фонда прямых инвестиций или Корпорации развития Дальнего Востока. Пока есть только общие представления о том, как может работать подобная организация. Генеральным инвестором для региональных проектов должен стать Внешэкономбанк, который в свою очередь привлечет к общему делу частных инвесторов.

Но если спуститься на землю, то куда более понятной и наиболее острой для региональных властей темой остается тарифная политика компаний-монополистов. Регионы поручили председателю Совета Олегу КОЖЕМЯКО от их имени обратиться к председателю правительства с просьбой рассмотреть обоснованность уровня ж.д. тарифов. Руководители регионов приняли решение поддержать губернатора Сахалинской области Александра ХОРОШАВИНА в отстаивании интересов региональных рыбаков и направить соответствующее обращение в правительство от имени Ассоциации.

Ведь что ни говори, а для губернаторов самая большая политика – это благополучие жителей их территорий. И это главная стратегическая цель.

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