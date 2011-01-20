Берем ответственность на себя

О том, с какими проектами и результатами работы вышел на межрегиональную конференцию партии «Единая Россия» Хабаровский край, «ДК» рассказал председатель постоянного комитета по социально-экономическому развитию края, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Законодательной думе Дмитрий РОЗЕНКОВ.

– Дмитрий Александрович, с чем вышел на конференцию Хабаровский край?

– Прежде всего, хочу сказать, что это четвертая в нынешнем году подобная партийная конференция. Прошли мероприятия в Сибири, на Кавказе, в Поволжье. И региональные проекты, признанные наиболее актуальными для поддержки со стороны партии, получили дополнительное финансирование. Хабаровский край на конференции предложил для партийной поддержки свои проекты развития, из которых два выделены в качестве ключевых: решение вопросов водоснабжения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, модернизация системы региональных воздушных перевозок.

При этом мы не говорим: дайте денег – мы построим. Во-первых, проекты уже реализуются, а во-вторых, они реализуются на средства как федерального, так регионального и местного бюджетов. Жители края прекрасно знают, что строительством, например, Тунгусского водозабора в Хабаровске мы занимаемся уже около 5 лет. Проект модернизации питьевого водоснабжения, предполагающий строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в Хабаровске и комплекса обезжелезивания и демангации воды в Комсомольске-на-Амуре, затрагивает интересы более чем 60% населения края, ждущего улучшения водоснабжения. Ввод первых пусковых комплексов должен произойти уже осенью 2011 года, а окончательно стройку планируется закончить в 2016 году. Уровень готовности объектов первого этапа – 85-90%.

Реализация проекта позволит ликвидировать дефицит питьевой воды, обеспечить надежность и безопасность снабжения населения, снимет зависимость крупнейших городов Хабаровского края от уровня бактериологического загрязнения реки Амур. Кроме того, снятие ограничений в водоснабжении даст возможность возводить новые микрорайоны в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. На строительстве уже освоены 5,4 млрд рублей, но, чтобы его закончить, необходимо инвестировать еще более 6 млрд рублей. В крае, тем более в бюджете Хабаровска или Комсомольска, таких средств нет. И мы просим дальнейшей поддержки центра в финансировании части затрат.

В Хабаровском крае около 65% территории находится в труднодоступной зоне. Говоря словами из известной песни, это те места, куда «только самолетом можно долететь». Есть региональный проект создания авиационного кластера, основными узлами которого станут Хабаровский и Николаевский-на-Амуре аэропорты. В следующем году в Николаевске должна быть закончена реконструкция взлетно-посадочной полосы, используя которую местный аэропорт сможет обслуживать как линии на Хабаровск, так и маршруты на Охотск, Совгавань, Аян, Чумикан и другие малые аэропорты, став настоящим региональным северным хабом. Основная проблема использования районных аэропортов сегодня – неудовлетворительное состояние взлетно-посадочных полос. Есть еще вопросы с модернизацией навигации, реконструкцией аэропортовых мощностей, созданием современной диспетчерской службы. Отдельным вопросом в развитии идеи кластера стоит формирование парка авиатехники. Здесь, после модернизации летной инфраструктуры, появляется возможность использования производимых на КнААПО им. Гагарина лайнеров «Сухой Суперджет-100», ряда других современных машин гражданской авиации, что значительно сократит время полета, улучшит качество обслуживания пассажиров.

Работы по реализации этого проекта тоже ведутся. Готовность полосы в Николаевске – 90%, в аэропорту Чумикана – 65%, в Богородском – 50%, идет модернизация объектов наземной инфраструктуры. Весь проект рассчитан на два этапа, первый из которых имеет сроки выполнения до 2012 года, предусматривает строительство и реконструкцию за счет федеральных средств взлетно-посадочных полос в районных аэропортах. В свою очередь, Хабаровский край собственными ресурсами реконструирует посадочные площадки в населенных пунктах Тугур, Удское, Иня, Арка, Аим и Тором, осуществит строительство новых аэровокзалов в Николаевске-на-Амуре, Богородском и Чумикане. На следующем этапе – с 2012 по 2014 год – предусматривается создание федерального казенного предприятия на базе ряда местных аэропортов, формирование региональной авиакомпании с долей собственности Хабаровского края, с приобретением в лизинг парка новых воздушных судов.

Общая стоимость проекта до 2014 года – 7 млрд рублей. Его реализация позволяет создать систему современного авиатранспортного сообщения в северных районах края, интегрирующую экономику и ресурсы северов Хабаровского края в общероссийское экономическое пространство. После создания кластера появится устойчивое авиасообщение севера региона с населенными пунктами Магаданской области, Камчатского края, Якутии. Отметим, что у населения и деловых кругов соседних северных субъектов РФ также появится возможность без особых проблем добираться до центра Дальневосточного федерального округа, откуда открыты дороги в любую точку мира. Таким образом, проект будет способствовать активизации точек экономического роста в Ванинском, Совгаванском, Николаевском-на-Амуре, Охотском и Аяно-Майском районах, росту благосостояния и закреплению населения на всем севере страны.

– Высокой может оказаться цена перелетов. Нет ли, в увязке с этим проектом, предложения дотировать из федерального бюджета перелеты населения не только в западном направлении, но и внутри Дальневосточного региона?

– Такие предложения есть и без проекта. Хотя, соглашусь, что с его реализацией они становятся еще более актуальными в силу появления дополнительных возможностей для перемещения внутри Дальнего Востока. Мы работаем над их продвижением, и я надеюсь, что уже в 2011 году получим положительный результат.

– Что предлагается для поддержки, кроме двух ключевых проектов?

– У нас еще предложения по внедрению цифрового телевидения, строительству мини-завода по производству сжиженного газа в Николаевске-на-Амуре, созданию дальневосточного центра лесопереработки в Амурске, ускорению строительства автодороги Хабаровск-Лидога-Ванино, развитию регионального животноводства, строительству современной школы в поселке Тумнин, второй очереди перинатального центра в Хабаровске, горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе. Все они имеют важнейшее значение.

При этом проект комплекса глубокой переработки древесины важен для бизнеса всего Дальневосточного региона. Планы «РФП Групп», структурной единицей которого является ОАО «Дальлеспром», по организации в ближайшие годы в Хабаровском крае производства шпона, плит МДФ, высококачественных пиломатериалов, нашли понимание со стороны премьер-министра страны В.В. Путина и получили поддержку государственного банка развития (ВЭБа). В проект до 2014 года будет вложено 12 млрд рублей. А с 2015 года инвестор намерен начать строительство целлюлозно-бумажного комбината, что также привлечет значительные инвестиции и сделает востребованной низкотоварную древесину Дальнего Востока. Для всех жителей Дальневосточного региона работает и наш перинатальный центр. Дорога является логическим продолжением развития транспортной инфраструктуры страны, позволяя от Москвы доехать не только до Владивостока, но и до других восточных морских ворот России – портов Ванино и Советская Гавань. А круглогодичное действие базы «Холдоми» может стать отличной площадкой для тренировок сборной России по зимним видам спорта.

– Хабаровский край по показателям развития уже превышает уровни докризисного периода. Какова роль думской фракции «Единой России» в этом процессе?

– Мы сейчас принимали региональный бюджет. Фракция КПРФ голосовала против его одобрения, предъявив претензии в том, что Законодательной думой не приняты их поправки. Надо сказать, что мы согласились с конструктивными и адекватными ситуации поправками «Справедливой России» и ЛДПР. Но коммунисты предложили на 1 млрд рублей повысить доходную часть бюджета за счет увеличения налога на прибыль предприятий. Это говорит только о том, что люди не до конца понимают реальное положение дел в экономике, особенно с учетом повышения отчислений во внебюджетные фонды, существенно увеличивающих нагрузку на бизнес с начала 2011 года.

Сегодня 70% бюджета края расходуется на социальные нужды. И это правильно, это наша политика поддержки врачей, учителей, незащищенных слоев населения, создания комфортной социальной среды для жителей. Но надо отдавать себе отчет, что эти деньги возникают не из воздуха или из-под печатного станка. Это – результат работы экономики, которой также необходима поддержка для дальнейшего развития. Если выжать из нее сегодня все, что можно для обеспечения идей некоторых оппозиционеров, то завтра предприятия просто закроются, оставив после себя безработицу и отсутствие налогооблагаемой базы. Чтобы такой сценарий не реализовался, мы и принимаем краевые законы, позволяющие обеспечивать необходимый уровень содержания бюджетной сферы и в то же время не увеличивающие на региональном уровне давление на экономику.

Мы берем на себя ответственность, принимаем решения о поддержке крупных предприятий, малого и среднего бизнеса и получаем рост экономики, увеличение доходов бюджета, улучшение благосостояния населения. Мы строим жилье по социальным ипотечным и молодежным программам. Предметно, на ясных основах занимаемся решением вопросов сельского хозяйства. Развиваем возможности нашего машиностроения. Выдаем бюджетные гарантии под важнейшие экономические проекты в различных отраслях. Наша задача – повысить качество жизни, сохранить существующее население, привлечь новых людей. А, чтобы наши земляки продолжали связывать свою судьбу с Дальним Востоком, надо создать здесь современную экономику с высокооплачиваемыми рабочими местами, сформировать самую современную социальную инфраструктуру, чтобы можно было комфортно растить детей, получать образование, медицинское обслуживание, досуговые услуги. Вот наша роль и, если хотите, программа действий на ближайшие годы.