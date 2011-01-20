Проекты, реализуемые на Дальнем Востоке в различных отраслях экономики

Нефтегазовый комплекс:

Восточная газовая программа

Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР утверждена в сентябре 2007 года. Координировать деятельность по её реализации Правительство РФ поручило ОАО «Газпром». Предполагает формирование центров газодобычи в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Камчатском крае, единой системы транспортировки газа и развитие газоперерабатывающих и газохимических производств, в том числе мощностей по производству гелия и сжиженного природного газа.

В рамках программы ведется обустройство Кшукского и Нижне-Квакчикского месторождений на западном побережье Камчатского полуострова, завершено строительство магистрального газопровода «Соболево – Петропавловск-Камчатский». Наиболее крупные проекты реализуются на Сахалинском шельфе. Это «Сахалин-2», осуществляемый международным консорциумом (в рамках проекта «Сахалин-2» был построен первый в России завод по производству сжиженного природного газа), и «Сахалин-3». В 2009 году Правительством РФ принято решение о передаче «Газпрому» лицензий на Киринский, Восточно-Одоптинский и Аяшский блоки проекта. На Киринском месторождении ведутся геологоразведочные работы. Начало добычи запланировано на 2014 год. Ресурсы месторождения станут одним из источников газа для газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

Газотранспортная система «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» является одним из первоочередных объектов Восточной газовой программы. В настоящее время выполняются работы по созданию ГТС с целью развития газоснабжения Хабаровского края и Сахалинской области, организации газоснабжения Приморского края.Протяженность первого пускового комплекса ГТС составит 1350 км, производительность – 6 млрд куб. м газа в год. В дальнейшем система сможет обеспечить транспортировку около 30 млрд куб. м сахалинского газа. Это позволит удовлетворить приоритетную потребность в газе ряда дальневосточных регионов России и сформировать дополнительный потенциал для экспорта газа в страны АТР.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Ленском районе Якутии и входит в список стратегических. Его запасы по категории С1+С2 составляют 1,24 трлн кубометров газа, 68,4 млн тонн нефти и конденсата. Планируется в качестве источника заполнения проектируемого газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток». По прогнозам Газпрома, к 2020 году на месторождении может добываться 20-30 млрд кубометров газа ежегодно.

Трубопроводная система для транспортировки нефти «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО)

Реализация проекта осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 №1737-р. Первый этап ВСТО завершен и введен в эксплуатацию в декабре 2009 года. В рамках этапа построены магистральный нефтепровод на участке г. Тайшет (Иркутская область) – г. Усть-Кут (Иркутская область) – г. Ленск (Якутия) – г. Олекминск – г. Алдан (Якутия) – г. Сковородино (Амурская область) мощностью 30 млн тонн нефти в год общей протяженностью 2694 км, семь нефтеперекачивающих станций, пункт налива нефти на станции Сковородино, специализированный морской нефтеналивной порт «Козьмино» в районе Находки.

Вторым этапом ВСТО предусмотрено строительство магистрального нефтепровода на участке «г. Сковородино - СМНП «Козьмино» и соответствующее увеличение мощности построенного участка «г. Тайшет - г. Сковородино» до 50 млн тонн нефти в год (расширение ВСТО-1). В рамках ВСТО-2 будут выполнены строительство нефтепровода общей протяженностью 2046 км по маршруту Сковородино – Благовещенск – Биробиджан – Хабаровск - СМНП «Козьмино», 8 НПС, а также расширение СМНП «Козьмино» и НПС «Сковородино».

Электроэнергетика

В числе крупнейших проектов, реализуемых в данной отрасли, завершение строительства Бурейской ГЭС (Амурская обл.), начало строительства Нижне-Бурейской ГЭС (Амурская обл.), сооружение Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская обл.), проектирование и подготовка к строительству Совгаванской ТЭЦ (Хабаровский край), модернизация действующих станций, перевод на газ Камчатской ТЭЦ, подготовка к приему голубого топлива Владивостокской ТЭЦ-2, строительство линий электропередачи в различных регионах ДФО, в том числе ЛЭП-500 в Амурской области для подачи электроэнергии на Китай.

Лесоперерабатывающий комплекс

Строительство лесоперерабатывающих предприятий осуществляют компании «Амур-Форест», «Римбунан Хиджау», «Аркаим» в Хабаровском крае, проекты по лесопереработке реализуются также в Белогорске, Тынде (Амурская обл.), Нижнеленском (Еврейская автономная обл.).

Горнодобывающий комплекс

Металлургический кластер в Амурской области и ЕАО

Группа «Петропавловск» ведет создание в Приамурье комплекса предприятий черной металлургии, связанных с глубокой переработкой местного железорудного сырья со всей энергетической, транспортной и социальной инфраструктурой. Ресурсную базу производственного комплекса составят Куранахское и Гаринское месторождения, а также месторождение Большой Сейм в Амурской области; Кимканское, Сутарское и Костеньгинское месторождения в ЕАО. В комплекс черной металлургии войдут предприятия: Олекминский ГОК, Гаринский ГОК, Кимкано-Сутарский комбинат, а также Дальневосточный металлургический комбинат. Ключевые золотодобывающие активы Группы включают производственные мощности на рудниках Покровский и Пионер (ОАО «Покровский рудник»), запущенный летом 2010 года завод на месторождении Маломыр, месторождения Албын и Токур, находящиеся на стадии подготовки к эксплуатации, а также несколько россыпных месторождений.

Железорудный проект «Тимир» в Якутии

Проект объединяет четыре месторождения железной руды на юге Якутии, лицензии на которые весной 2008 года купила АЛРОСА. ГМК «Тимир» была создана АЛРОСА для развития проекта по добыче железной руды на четырех месторождениях в Южной Якутии – Таежном, Десовском, Горкитском и Тарыннахском. АЛРОСА намерена начать реализацию проекта со строительства Таежного ГОКа, поскольку месторождения Таежное и Десовское, которые будет обслуживать этот ГОК, хорошо изучены и расположены близко к существующей железнодорожной и энергетической инфраструктуре. Другие два месторождения (Тарыннахское и Горкитское) находятся далеко от объектов инфраструктуры, поэтому на строительство ГОКа там потребуется больше времени. В настоящее время ведется поиск инвесторов.

Золотодобыча

В числе крупнейших золоторудных проектов – Наталкинский ГОК (Магаданская обл.), освоение месторождений Купол и Майское (Чукотский автономный округ), Хакаджинское, Албазино (Хабаровский край). В Хабаровском крае компания «Полиметалл» строит Амурский гидрометаллургический комбинат и др.

Угледобыча

Эльгинское угольное месторождение находится на юго-востоке Республики Саха (Якутия) в 415 км к востоку от города Нерюнгри и является наиболее перспективным объектом для открытой разработки. Общие запасы жирных коксующихся углей на месторождении составляют около 2,2 млрд тонн. В октябре 2007 года «Мечел» победил в конкурсе на приобретение лицензии на разработку Эльгинского угольного месторождения. Для его разработки компания ведет строительство подъездного железнодорожного пути. Итоговая длина его составит около 315 км. Планируемая пропускная способность пути после завершения всех этапов строительства составит 25-30 млн тонн в год.

Денисовское каменноугольное месторождение в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). Разработкой проекта занимается ООО «Колмар». Запасы Денисовского оцениваются в 70-85 млн т коксующегося угля. Проект по строительству шахты «Денисовская» находится в активной фазе своего развития. Строительство шахты «Денисовская» было начато на территории уже существовавшего предприятия ОАО УДП «Денисовское», осуществлявшего добычу каменного угля открытым способом, а с 2003 года начато строительство первых подземных горных выработок.

Комплексное развитие Южной Якутии

Инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии» предполагает формирование в Республике Саха (Якутия) нового крупного промышленного района на базе объектов гидроэнергетики и кластера промышленных производств (гарантированных потребителей электроэнергии), преимущественно связанных с глубокой переработкой имеющихся на территории полезных ископаемых. В рамках проекта планируется строительство следующих объектов: Канкунская ГЭС; Эльконский горно-металлургический комбинат; Южно-Якутское горно-металлургическое объединение; Инаглинский угольный комплекс; Селигдарский горно-химический комплекс; Якутский газоперерабатывающий и газохимический комплекс; Алданский завод моторных топлив;

Транспорт

Завершение автомагистрали Чита-Хабаровск, строительство Кузнецовского тоннеля на БАМе, железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск, проектирование моста через Амур в Еврейской автономной области.

Строительство мостов через бухту Золотой Рог и через пролив Босфор Восточный на остров Русский, низководного моста Де Фриз – Седанка во Владивостоке. Новые дороги в Приморском крае в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012.