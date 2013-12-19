На Дальний Восток россиян хотят привлечь с помощью казино, duty-free и гей-клубов

Массово привлечь людей жить и работать на Дальнем Востоке можно, даже несмотря на существующие сегодня в регионе сильные центробежные тенденции. Если создать уникальные условия, которых нет ни в одной другой части страны, он станет привлекательным для различных категорий россиян и жителей ближнего зарубежья. Это позволит в ближайшей перспективе добиться роста числа живущих и работающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с 6 млн до 10 млн человек, повысить его экономическую активность и привлекательность для бизнеса, пишут «Известия».

Такими условиями, согласно оказавшейся в распоряжении «Известий» презентации одной из рабочих версий, которые готовят в Минвостокразвития, могли бы стать различные варианты для бизнеса, бюджетников и трудовых мигрантов.

В регионе, уверены в ведомстве, можно было бы развивать бизнес в сфере сельского хозяйства, лесопереработки и переработки рыбы.

«Для этого предлагается выдавать целевые госсубсидии на открытие собственного дела», — говорится в документе.

Другой вариант — государство определяет в ДФО территории для активного развития туризма (туристические зоны) и за счет бюджетных средств строит инфраструктуру. Масштабная программа развития туризма — это и стройка, а после ее окончания — и потребность в менеджменте и обслуживающем персонале, которые задействуют десятки тысяч людей, что придаст импульс активизации туристического бизнеса.

Еще одно предложение — создание особых условий, разрешение того, что сегодня законодательно запрещено на территории всей страны.

Одним из исключений могла бы стать новая российская «золотая лихорадка» — снятие запрета на добычу золота, алмазов и других полезных ископаемых частными старателями за определенный процент от прибыли. В качестве плюса в комментарии к предложению указана низкая цена реализации этого решения. Однако есть и минусы — высокий риск криминализации региона.

Привлечь в эту часть страны людей можно и за счет снятия всех запретов и полной либерализации в сфере развлечений — можно было бы разрешить беспошлинную торговлю алкоголем и сигаретами, строительство казино и игорных домов (сегодня разрешено только в специальных зонах. — «Известия») и даже открытие гей-клубов и публичных домов (оказание услуг сексуального характера в России находится под запретом. — «Известия»). В примечании авторы указывают, что «Золотая лихорадка» и «Новая Голландия», как они условно названы в рабочем варианте сценария, могли бы быть легко скомбинированы между собой.

Предложения для бюджетников состоят из нескольких вариантов целенаправленного временного и постоянного переселения. Один из вариантов — высокая зарплата для бюджетников (учителя, врачи и т.д.), которая могла бы быть установлена выше средней по стране. Это позволило бы привлечь людей из других регионов, где ситуация гораздо хуже.

Другой вариант — строительство жилья для вышедших на пенсию бывших военнослужащих позволило бы, с одной стороны, ликвидировать очередь на жилье среди пенсионеров, с другой — создало бы рынок доступного жилья. Еще вариант — переселение в ДФО семей студентов и выпускников за счет предоставления дешевой ипотеки и гарантированного рабочего места в регионе.

Сценарий предусматривает поблажки для призывников, если они выбирают переезд на Дальний Восток: это либо прохождение альтернативной службы в одном из бюджетных учреждений, либо отсрочка от воинской обязанности. Освобождение от армии действует ровно столько, сколько призывник работает в регионе.

Кроме того, предлагается путем привлечения научных кадров. Один из них «прокачка» Дальневосточного федерального университета и создание на его базе инновационного центра. Либо принятие федеральной исследовательской программы, которая бы способствовала появлению во всех регионах ДФО десятков НИИ и научных центров по направлениям биологии, геологии и другим наукам, близким территориальным особенностям региона.

В конце августа 2013 года полпред президента в ДФО Виктор Ишаев, возглавлявший и Министерство по развитию Дальнего Востока, ушел в отставку. На его место был назначен тогда помощник президента Юрий Трутнев, который стал полпредом и получил должность вице-премьера правительства. Новым главой Минвостокразвития спустя почти две недели был назначен сопредседатель ОНФ и «Деловой России» Александр Галушка. В октябре 2013 года в Комсомольске-на-Амуре прошла правительственная комиссия по развитию Дальнего Востока под председательством Дмитрия Медведева. На ней Трутнев и Галушка одержали значительную аппаратную победу — министерство отняло часть функций у Минрегиона и Минфина, а также заручилось правом продублировать функции ВЭБа. Тогда же ведомство получило ряд поручений. В том числе подготовить и представить в правительство в феврале 2014 года предложения, как привлечь на работу в ДФО квалифицированных специалистов и одновременно улучшить миграционную политику в регионе. Свои предложения также должны представить Минтруд, ФМС и органы исполнительной власти субъектов ДФО.

Помощник главы Минвостокразвития Роберт Уразов, который, по данным «Известий», отвечает за работу по созданию Агентства по развитию человеческого капитала и имеет прямое отношение к подготовки этих предложений, от каких-либо комментариев отказался.

Пресс-секретарь Минвостокразвития Оксана Беляева подтвердила «Известиям», что такие варианты действительно озвучивались. Однако, по ее словам, их готовили не в самом министерстве, а предложили в ходе «мозгового штурма» эксперты.

— Это не наш документ, а общая сборка практик и предложений, существующих в мировом опыте. Сейчас осуществляется выработка подходов, которые уже будут переданы в правительство. Предложения подобного рода даже не рассматриваются, — отметила Беляева.

Чиновник, работающий в министерстве, сказал «Известиям», что в ведомстве подготовили несколько вариантов программы как привлечь на ПМЖ в ДФО необходимое количество людей. О существовании таких предложений он знает и подтверждает, что их также готовили сотрудники министерства и они обсуждались на уровне замминистра. Но дальше, по его словам, «хода документу не дали». В связи с этим он выразил сомнение в том, что они успели попасть на глаза министру Галушке и полпреду Трутневу.

— Сейчас такая ситуация, что пока от всех собирают идеи и предложения, — пояснил чиновник.

В недавнем послании Федеральному собранию президент отдельно акцентировал внимание на Дальнем Востоке — Владимир Путин назвал подъем Сибири и Дальнего Востока «приоритетом на весь XXI век».

ZRPRESS.RU, Владивосток.