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На Дальний Восток россиян хотят привлечь с помощью казино, duty-free и гей-клубов
Массово привлечь людей жить и работать на Дальнем Востоке можно, даже несмотря на существующие сегодня в регионе сильные центробежные тенденции. Если создать уникальные условия, которых нет ни в одной другой части страны, он станет привлекательным для различных категорий россиян и жителей ближнего зарубежья. Это позволит в ближайшей перспективе добиться роста числа живущих и работающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) с 6 млн до 10 млн человек, повысить его экономическую активность и привлекательность для бизнеса, пишут «Известия».
Такими условиями, согласно оказавшейся в распоряжении «Известий» презентации одной из рабочих версий, которые готовят в Минвостокразвития, могли бы стать различные варианты для бизнеса, бюджетников и трудовых мигрантов.
В регионе, уверены в ведомстве, можно было бы развивать бизнес в сфере сельского хозяйства, лесопереработки и переработки рыбы.
«Для этого предлагается выдавать целевые госсубсидии на открытие собственного дела», — говорится в документе.
Другой вариант — государство определяет в ДФО территории для активного развития туризма (туристические зоны) и за счет бюджетных средств строит инфраструктуру. Масштабная программа развития туризма — это и стройка, а после ее окончания — и потребность в менеджменте и обслуживающем персонале, которые задействуют десятки тысяч людей, что придаст импульс активизации туристического бизнеса.
Еще одно предложение — создание особых условий, разрешение того, что сегодня законодательно запрещено на территории всей страны.
Одним из исключений могла бы стать новая российская «золотая лихорадка» — снятие запрета на добычу золота, алмазов и других полезных ископаемых частными старателями за определенный процент от прибыли. В качестве плюса в комментарии к предложению указана низкая цена реализации этого решения. Однако есть и минусы — высокий риск криминализации региона.
Привлечь в эту часть страны людей можно и за счет снятия всех запретов и полной либерализации в сфере развлечений — можно было бы разрешить беспошлинную торговлю алкоголем и сигаретами, строительство казино и игорных домов (сегодня разрешено только в специальных зонах. — «Известия») и даже открытие гей-клубов и публичных домов (оказание услуг сексуального характера в России находится под запретом. — «Известия»). В примечании авторы указывают, что «Золотая лихорадка» и «Новая Голландия», как они условно названы в рабочем варианте сценария, могли бы быть легко скомбинированы между собой.
Предложения для бюджетников состоят из нескольких вариантов целенаправленного временного и постоянного переселения. Один из вариантов — высокая зарплата для бюджетников (учителя, врачи и т.д.), которая могла бы быть установлена выше средней по стране. Это позволило бы привлечь людей из других регионов, где ситуация гораздо хуже.
Другой вариант — строительство жилья для вышедших на пенсию бывших военнослужащих позволило бы, с одной стороны, ликвидировать очередь на жилье среди пенсионеров, с другой — создало бы рынок доступного жилья. Еще вариант — переселение в ДФО семей студентов и выпускников за счет предоставления дешевой ипотеки и гарантированного рабочего места в регионе.
Сценарий предусматривает поблажки для призывников, если они выбирают переезд на Дальний Восток: это либо прохождение альтернативной службы в одном из бюджетных учреждений, либо отсрочка от воинской обязанности. Освобождение от армии действует ровно столько, сколько призывник работает в регионе.
Кроме того, предлагается путем привлечения научных кадров. Один из них «прокачка» Дальневосточного федерального университета и создание на его базе инновационного центра. Либо принятие федеральной исследовательской программы, которая бы способствовала появлению во всех регионах ДФО десятков НИИ и научных центров по направлениям биологии, геологии и другим наукам, близким территориальным особенностям региона.
В конце августа 2013 года полпред президента в ДФО Виктор Ишаев, возглавлявший и Министерство по развитию Дальнего Востока, ушел в отставку. На его место был назначен тогда помощник президента Юрий Трутнев, который стал полпредом и получил должность вице-премьера правительства. Новым главой Минвостокразвития спустя почти две недели был назначен сопредседатель ОНФ и «Деловой России» Александр Галушка. В октябре 2013 года в Комсомольске-на-Амуре прошла правительственная комиссия по развитию Дальнего Востока под председательством Дмитрия Медведева. На ней Трутнев и Галушка одержали значительную аппаратную победу — министерство отняло часть функций у Минрегиона и Минфина, а также заручилось правом продублировать функции ВЭБа. Тогда же ведомство получило ряд поручений. В том числе подготовить и представить в правительство в феврале 2014 года предложения, как привлечь на работу в ДФО квалифицированных специалистов и одновременно улучшить миграционную политику в регионе. Свои предложения также должны представить Минтруд, ФМС и органы исполнительной власти субъектов ДФО.
Помощник главы Минвостокразвития Роберт Уразов, который, по данным «Известий», отвечает за работу по созданию Агентства по развитию человеческого капитала и имеет прямое отношение к подготовки этих предложений, от каких-либо комментариев отказался.
Пресс-секретарь Минвостокразвития Оксана Беляева подтвердила «Известиям», что такие варианты действительно озвучивались. Однако, по ее словам, их готовили не в самом министерстве, а предложили в ходе «мозгового штурма» эксперты.
— Это не наш документ, а общая сборка практик и предложений, существующих в мировом опыте. Сейчас осуществляется выработка подходов, которые уже будут переданы в правительство. Предложения подобного рода даже не рассматриваются, — отметила Беляева.
Чиновник, работающий в министерстве, сказал «Известиям», что в ведомстве подготовили несколько вариантов программы как привлечь на ПМЖ в ДФО необходимое количество людей. О существовании таких предложений он знает и подтверждает, что их также готовили сотрудники министерства и они обсуждались на уровне замминистра. Но дальше, по его словам, «хода документу не дали». В связи с этим он выразил сомнение в том, что они успели попасть на глаза министру Галушке и полпреду Трутневу.
— Сейчас такая ситуация, что пока от всех собирают идеи и предложения, — пояснил чиновник.
В недавнем послании Федеральному собранию президент отдельно акцентировал внимание на Дальнем Востоке — Владимир Путин назвал подъем Сибири и Дальнего Востока «приоритетом на весь XXI век».
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Комментарии
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Васёк18:31, 20.12.2013#
Уникальное условие на данный момент, это стоимость квартиры площадью метров 200 с базовым ремонтом, не более 1. 5. лимона рублей. А не присутствие 3. 14дор клубов. Жилья доступного нет, народ ютится в гостинках, а они гомонаправления развивают, партии ЕР пора выходить на свет, и менять название на соответствующее истине.
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Псевдоним19:13, 20.12.2013#
" . . . и даже открытие гей-клубов и публичных домов. . . " - совсем охренели чО ли ??? Ж/д тариф вменяемый, эл. энергия, оплата коммуналки по разумным тарифам, бензин по 10руб. , налоговые льготы населению и предпринимателям, возможность приобрести кусок земли под огородик = никого отсюда палкой не выгонишь. А вот запускать сюда только тех, в ком действительно есть потребность, в первую очередь рабочие специальности, менеджеров и управленцев своих девать некуда ( может, даже так : хочешь приехать и жить в Приморье - будь добр, вначале лет 5 отработай простым работягой в сфере производства, а уж затем пользуйся местными благами )
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Котар22:44, 20.12.2013#
А как еще привлечь инвестиции?. . Заводы, колхозы в постиндустриальном обществе уже никому не нужны, да еще и на Дальнем Востоке -бессмысленная трата денег. Насчет гей-клубов тема хорошая, или вы думаете, кто-то будет выискивает по улицам добропорядочных натуралов и жарить их в дупло, то это просто смешно. А если получится неплохой Лас-Вегас с последующим развитием инфраструктуры, то это очень даже. . .
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От далекого ума такое предлагают???!!!! Вот в Москве там у себя продолжайте устраивать разврат этот.