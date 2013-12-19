ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." переименовали

Как сообщили в Минвостокразвития РФ, действие программы с 2014 года будет распространяться также на Иркутскую область, поэтому изменено ее название: "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".

В рамках программы до 2018 года будут реализованы мероприятия по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона.

В частности, в рамках программы планируется модернизировать железнодорожную инфраструктуру Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, что позволит увеличить пропускную способность в направлении портов Приморья и пограничных переходов Дальнего Востока. Ожидается, что дополнительный грузопоток БАМа к 2020 году составит более 25 млн тонн в год, Транссиба – свыше 106 млн тонн в год.

Реализация мероприятий ФЦП позволит обеспечить население достойными возможностями для передвижения внутри макрорегиона. Будут реконструированы 40 аэропортовых комплексов и взлетно-посадочных полос региональных и местных воздушных линий.

Запланировано также строительство и реконструкция морских портов и причалов на Дальнем Востоке. В их числе – новый паромно-пассажирский причал в Чукотском автономном округе, морской вокзал в г. Петропавловске-Камчатском, специализированный угольный порт в Приморском крае, в морских портах Хабаровского края и Сахалинской области пройдет реконструкция береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения Ванино – Холмск.

Получит развитие сеть автомобильных дорог регионального и местного значения. Планируется связать между собой трассу федерального значения Хабаровск – Владивосток и автодорогу Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае. Продолжится строительство и реконструкция участков автодорог Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре в Хабаровском крае. Предполагается строительство дороги Благовещенск – Свободный с обходом г. Свободный, а также мостового перехода через реку Зея в Благовещенске Амурской области. Отдельные населенные пункты Забайкальского края получат выход на автодорогу федерального значения Чита – Хабаровск.

Объём финансирования программы в 2014–2017 годах составит 696,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 212,9 млрд рублей, средств консолидированных бюджетов субъектов Федерации – 10,8 млрд рублей, внебюджетных источников – 473,2 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.