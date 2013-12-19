www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.31 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.86 р. 10 CNY: 94.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." переименовали

19 Декабря 2013, 14:17 | Дальний Восток

Как сообщили в Минвостокразвития РФ, действие программы с 2014 года будет распространяться также на Иркутскую область, поэтому изменено ее название: "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".

В рамках программы до 2018 года будут реализованы мероприятия по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона.

В частности, в рамках программы планируется модернизировать железнодорожную инфраструктуру Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, что позволит увеличить пропускную способность в направлении портов Приморья и пограничных переходов Дальнего Востока. Ожидается, что дополнительный грузопоток БАМа к 2020 году составит более 25 млн тонн в год, Транссиба – свыше 106 млн тонн в год.

Реализация мероприятий ФЦП позволит обеспечить население достойными возможностями для передвижения внутри макрорегиона. Будут реконструированы 40 аэропортовых комплексов и взлетно-посадочных полос региональных и местных воздушных линий.

Запланировано также строительство и реконструкция морских портов и причалов на Дальнем Востоке. В их числе – новый паромно-пассажирский причал в Чукотском автономном округе, морской вокзал в г. Петропавловске-Камчатском, специализированный угольный порт в Приморском крае, в морских портах Хабаровского края и Сахалинской области пройдет реконструкция береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения Ванино – Холмск.

Получит развитие сеть автомобильных дорог регионального и местного значения. Планируется связать между собой трассу федерального значения Хабаровск – Владивосток и автодорогу Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае. Продолжится строительство и реконструкция участков автодорог Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре в Хабаровском крае. Предполагается строительство дороги Благовещенск – Свободный с обходом г. Свободный, а также мостового перехода через реку Зея в Благовещенске Амурской области. Отдельные населенные пункты Забайкальского края получат выход на автодорогу федерального значения Чита – Хабаровск.

Объём финансирования программы в 2014–2017 годах составит 696,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 212,9 млрд рублей, средств консолидированных бюджетов субъектов Федерации – 10,8 млрд рублей, внебюджетных источников – 473,2 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: минвостокразвития  финансирование  экономика  госпрограммы  железная дорога 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним14:54, 19.12.2013#

    "Планируется связать между собой трассу федерального значения Хабаровск – Владивосток и автодорогу Владивосток – Находка – порт Восточный в Приморском крае. "А сейчас они никак не связяны? Из Хабаровска в Восточный не попадешь?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru