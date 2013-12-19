В России на выборах будут использоваться прозрачные урны для голосования

Совет Федерации одобрил Федеральный закон по вопросу использования прозрачных (полупрозрачных) стационарных ящиков для голосования.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, в соответствии с законом, при проведении выборов различного уровня на избирательных участках размещаются стационарные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала.

Для организации голосования вне избирательных участков предписано использовать переносные ящики, также изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала, для чего ЦИК России обязан располагать необходимым их количеством. Закупку ящиков за счет средств федерального бюджета ЦИК РФ должен осуществить до 31 декабря 2014 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.