www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

В России на выборах будут использоваться прозрачные урны для голосования

19 Декабря 2013, 11:26 | Дальний Восток

Совет Федерации одобрил Федеральный закон по вопросу использования прозрачных (полупрозрачных) стационарных ящиков для голосования.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, в соответствии с законом, при проведении выборов различного уровня на избирательных участках размещаются стационарные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала.

Для организации голосования вне избирательных участков предписано использовать переносные ящики, также изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала, для чего ЦИК России обязан располагать необходимым их количеством. Закупку ящиков за счет средств федерального бюджета ЦИК РФ должен осуществить до 31 декабря 2014 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: ЦИК  Совфед  выборы  избирком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним17:36, 19.12.2013#

    На последних (двух точно) выборах ящики итак прозрачные были. . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru