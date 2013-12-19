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Дополнительные выборы в региональный парламент Чукотского АО пройдут через три месяца
19 Декабря 2013, 09:37 | Дальний Восток
Депутаты Думы Чукотского автономного округа определили дату дополнительных выборов в региональный парламент. Рассмотрение этого вопроса было внесено в повестку XXIII Сессии Думы в связи с досрочным прекращением полномочий двух депутатов законодательного органа.
«Назначение дополнительных выборов было связано с досрочным прекращением 2 июля 2013 года своих полномочий депутатами законодательного органа Романом Абрамовичем и Андреем Городиловым и необходимостью замещения двух вакантных мандатов» - пояснила заместитель председателя Думы Чукотского АО Валентина Рудченко.
Дополнительные выборы депутатов Думы Чукотского АО назначены на 16 марта 2014 года и пройдут по Западному трехмандатному избирательному округу № 2. Он включает в себя территории Анадырского, Билибинского и Чаунского муниципальных районов.
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