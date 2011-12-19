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Умер Ким Чен Ир

19 Декабря 2011, 16:11 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 19 декабря, ZRPRESS. Центральное телевидение КНДР сообщило о смерти лидера страны Ким Чен Ира.

По официальным данным, он скончался 17 декабря в 08:30 по местному времени (03:30 по Москве) во время инспекционной поездки по стране на поезде. По всей видимости, глава государства умер в своем знаменитом бронепоезде, в котором он ездил по стране и за границу, так как опасался из соображений безопасности летать на самолете. На этом же транспортном средстве Ким Чен Ир летом этого года Ким Чен Ир посетил с официальным визитом Россию.

Как передает агентство ЦТАК, 69-летний Ким Чен Ир умер "от психического и физического переутомления, вызванного непрерывными инспекционными поездками по стране в интересах строительства процветающего государства". Объявление о смерти вождя было сделано в полдень по местному времени. Ким Чен Ир перенес сердечный приступ и не мог быть спасен, несмотря на использование "каждой возможной меры оказания первой помощи", сообщило агентство. Отмечается, что северокорейский лидер в течение длительного времени лечился от сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным AP, северокорейский лидер страдал от диабета и болезни сердца. Несмотря на это, отмечает агентство, вождь много курил, предпочитая крепкие сигары, и регулярно употреблял коньяк. Агентство Yonhap передает, что причиной смерти вождя стало "внезапно развившееся заболевание", о природе которого не сообщается.

Тело скончавшегося лидера КНДР Ким Чен Ира поместили в Кымсусанский мемориальный дворец (мавзолей Ким Ир Сена) в Пхеньяне, сообщает ЦТАК. "Траурный период начался в стране с 17 декабря и продлится до 29 декабря. В этот период КНДР не будет принимать иностранные делегации, а также иностранцы не будут допущены к церемонии похорон, которая пройдет 28 декабря", - говорится в сообщении. Распорядителем похорон назначен младший сын умершего лидера КНДР Ким Чен Ын.

Автор: По материалам информагентств
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