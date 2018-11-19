Правительство утвердило круглогодичное субсидирование авиабилетов для дальневосточников

В целях совершенствования механизма субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок внесены изменения в правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта.

В частности, предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря), включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам. Максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3 тыс. км, в других федеральных округах – до 1,5 тыс. км.

Расширен перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 73 до 152 маршрутов.

Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза).

Фото Павел ЛАТЫШОВ (ИА Красная Весна)

Газета "Золотой Рог", Владивосток