Инвесторы пока не клюнули на льготы

Не только ТОРы сегодня в центре внимания. Инвестпроекты, которые могут рассчитывать на дополнительные налоговые льготы, не заработали (267-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях ДФО и отдельных субъектов РФ» от 30.09.2013).

Эту тему полпред президента РФ по ДФО - зампредседателя правительства Юрий ТРУТНЕВ обсуждал с губернаторами 15 ноября. По его словам, ни одно предприятие, претендующее на льготный налоговый режим, до сих пор не зарегистрировано в Федеральной налоговой службе. Закон не работает. Почему?

По жесткому высказыванию полпреда, бюрократы проявили немало инициатив, чтобы «заплести» условия предоставления налоговых льгот так, что мало кто ими может воспользоваться. Притом, что сам закон до принятия много и заинтересованно обсуждался, в нем остались положения, объяснить которые трудно. Речь идет о таких принципиальных требованиях, как, к примеру: предприятие-инициатор проекта не должно иметь обособленного подразделения на других территориях и одновременно реализовывать другие инвестпроекты, не может в входить в производственные группы и т. д. Или вот: на участках, где планируется реализация проекта, не должно быть других частных собственников, а срок аренды не должен выходить за 2024 год.

Излишнее творчество, по его мнению, проявили и регионы, введя такие требования, как экономическая эффективность проекта, количество рабочих мест, уровень зарплаты и проч. Умысла загасить инвестпроект не было; как говорится, хотели как лучше, а получилось вновь криво. Полпред неоднократно подчеркнул: нормы тогда хорошо работают, когда они прямые, - и потребовал в двухнедельный срок подготовить предложения по изменениям в 267-ФЗ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.