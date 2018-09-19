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Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
Более 10 тысяч участников по всему краю приняли участие в митингах в поддержку кандидата, набравшего большее количество голосов – Андрея Тарасенко – на выборах Губернатора Приморья. Ситуацию прокомментировал председатель комитета по социальной политике Законодательного Собрания края Игорь Чемерис.
По словам парламентария, многие избиратели выходят сейчас с инициативой отстоять результаты выборов и не позволить дискредитировать народного избранника.
«У меня достаточно большой избирательный округ – Артем и часть Владивостока. Многие жители знакомы с программой Андрея Тарасенко “Курс на развитие”, многие его поддерживают и на втором этапе выборов Губернатора проголосовали именно за него. Сейчас люди тоже хотят высказать свою позицию и отстоять своего кандидата, поэтому выходят на цивилизованные, в отличие от оппонентов, митинги», – сообщил он.
Игорь Чемерис также предположил, что представители КПРФ сейчас осознанно дестабилизируют обстановку в крае.
«Фамилии Ющенко и Ищенко схожи между собой. Все мы помним, что произошло в Украине несколько лет назад и не должны позволить повторить тоже самое в нашем крае», – отметил он.
Напомним, по предварительным итогам в выборах Губернатора Приморья с результатом 49,55% победил Андрей Тарасенко. Второй кандидат Андрей Ищенко отстал от соперника на 1,5%, набрав 48,06%.
Отметим, на текущий момент в Крайизбиркоме находятся более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства во втором туре выборов Губернатора.
«Большинство жалоб – на подкуп избирателей со стороны кандидата Андрея Ищенко, причем не только из Владивостока, но и Дальнереченска, Уссурийска, других городов и районов края. Люди присылают их на почту или приносят лично на бумажном носителе. И поток их не прекращается», – сообщила секретарь Избиркома Наталья Камаева.
Напомним, в Приморье 16 сентября состоялся второй тур выборов главы региона.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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