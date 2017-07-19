Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока

Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев провел заседание Оргкомитета третьего Восточного экономического форума.

По словам вице-премьера, предстоящий форум позволит продемонстрировать уже реализованные инвесторами проекты и подтвердить переход на новую стадию развития Дальнего Востока.

«Если на первом этапе мы создавали законодательное пространство, обеспечивали создание инструментов развития Дальнего Востока, а на втором – начали их применение, то сейчас можем говорить о первых результатах, о том, что у нас создаются первые реальные предприятия, возникают рабочие места. И этих предприятий до конца года планируется создать 85. В то же самое время мы затеяли сотни проектов. Форум в этой ипостаси мы рассматриваем как ещё один инструмент для распространения информации о том, что на Дальнем Востоке России работать надежно, безопасно и экономически эффективно», – подчеркнул Ю.Трутнев.

Как отметил вице-премьер, на сегодняшний день создано 17 территорий опережающего развития, в 5 дальневосточных субъектах Российской Федерации действует режим Свободного порта Владивосток, обеспечена инфраструктурная поддержка 14 инвестиционным проектам. С помощью новых инструментов развития Дальнего Востока открыто 35 новых предприятий и до конца года будет открыто еще 50. На сегодняшний день привлечено 2,2 трлн. рублей инвестиций в реализацию 707 новых проектов, предусмотрено создание 100 тыс. новых рабочих мест.

Ю. Трутнев сообщил, что третий Восточный экономический форум станет серьезным событием для всей страны и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В рамках Оргкомитета также обсуждался ход подготовки выставки «Улица Дальнего Востока», приуроченной к форуму. Она будет работать на территории набережной бухты Аякс с 5 по 10 сентября. 5 сентября состоится церемония открытия выставки и пройдет Молодежный день «Ближе к Дальнему» с участием ребят из регионов Дальнего Востока России. 6 - 8 сентября – дальневосточная Улица будет работать для участников и гостей форума; 9 - 10 сентября «Улица Дальнего Востока» примет жителей и гостей города Владивостока.

В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» регионы получат возможность продемонстрировать конкретные продукты – результаты новой экономической политики России на Дальнем Востоке: продукцию предприятий - резидентов ТОР, свободного порта Владивосток, предприятий, получивших господдержку, новые туристические продукты, возможности использования дальневосточного гектара.

Ю. Трутнев поручил дальневосточным губернаторам лично контролировать подготовку экспозиций регионов на выставке. Он подчеркнул, что организационная и содержательная планка форума подняты очень высоко и ее снижение недопустимо.

На третьем ВЭФ ожидается участие 3700 участников, в том числе 1200 представителей российских и иностранных СМИ. В настоящее время подтверждено участие представителей 26 стран. Ранее отмечалось, что в посещении мероприятия заинтересованы главы иностранных государств.

Глава Минвостокразвития России Александр Галушка уточнил, что на сегодняшний день заявок на участие в Форуме подано на 30% больше, чем в 2016 году. «С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на форум», - отметил он.

Третий Восточный экономический форум пройдет 6 и 7 сентября 2017 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В программу включены страновые бизнес диалоги Россия – АСЕАН, Россия – Индия, Россия – Китай, Россия – Республика Корея, Россия – Япония. Кроме того, на Форуме состоится презентация инвестиционных проектов, планируемых к реализации в макрорегионе.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Восточный экономический форум проходит ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Заседание Оргкомитета состоялось 18 июля 2017 г. в Москве. В мероприятии приняли участие руководство федеральных органов исполнительной власти, губернаторы дальневосточных регионов, представители региональных институтов развития и других заинтересованных ведомств.

Газета "Золотой Рог", Владивосток