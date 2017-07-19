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Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме

19 Июля 2017, 08:15 | Дальний Восток

Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сегодня, 18 июля, по итогам заседания оргкомитета Восточного экономического форума.

В заседании оргкомитета также приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, представители ряда ведомств, губернаторы дальневосточных регионов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Юрий Трутнев сообщил, что участие в Форуме подтвердили Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин. Кроме того, полпред Президента в ДФО отметил, что Форум также посетят делегации из Китая и Индии.

«За время проведения ВЭФ стал серьезным событием в экономической жизни России и стран АТР и сегодня является ещё одним инструментом - распространения информации о том, что на Дальнем Востоке работать надёжно, безопасно и экономически эффективно», - подчеркнул он.

В свою очередь глава Минвостокразвития России Александр Галушка уточнил, что на сегодняшний день заявок на участие в Форуме подано на 30 процентов больше, чем в прошлом году. «С уверенностью можно сказать, что главы ведущих компаний АТР и руководители крупнейших российских компаний приедут на Форум», - отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке. В 2016 году на полях ВЭФ было подписано 214 соглашений на сумму более 1,85 трлн. рублей. Участниками Форума стали 3711 человек из 56 стран мира.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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Теги: александр галушка  остров русский  2017  Юрий Трутнев  владивосток  вэф 



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