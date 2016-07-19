Отходы превращаются в товары

К изменениям в области обращения с ТБО Приморский край практически готов

В настоящее время в Приморье, как и в других субъектах РФ, идет подготовка к кардинальному реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Реформа предполагает перераспределение полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления, а также создание новых организационных и экономических механизмов регулирования данной сферы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Основа начатых перемен заложена новым законом 458-ФЗ, который, по сути, вводит новый экономический механизм, основанный на обязанности производителей и импортеров товаров и упаковки утилизировать их после утраты потребительских свойств, - это так называемая расширенная ответственность производителя. Отходы разделены на однородные группы, исходя из спроса на полезные компоненты, которые могут быть в результате получены. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ Сергея ДОНСКОГО, таким образом создаются замкнутые циклы в обращении с отходами, которые возвращаются в хозяйственный оборот, исключая захоронение.

Закон улучшает практику обращения с коммунальными отходами, изменяет институциональную структуру, перераспределяя функции между органами власти, вносит коррективы в тарифное регулирование. В части экологического права законом совершенствуется система лицензирования, вводятся новые, прогрессивные инструменты регулирования.

Приморье почти готово

Впрочем, к изменениям в области обращения с ТБО Приморский край практически готов. В рамках выполнения программы «Охрана окружающей среды Приморского края», которая действует до 2020 года, разработана концепция комплексной системы обращения с бытовыми отходами. Более того, бизнес уже увидел выгоду в отходах. Сегодня на территории наиболее населенной южной части Приморья постепенно внедряется раздельный сбор мусора. Реализуется ряд проектов: «Возьми пластик в оборот!», «Утилизируй правильно!» по сбору ртутьсодержащих отходов, «Принеси пользу своему городу!» по сбору стекла и стеклянной тары.

Как отмечают в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края, идет формирование нормативной правовой базы, разрабатывается территориальная схема обращения с отходами. Она станет основополагающим документом для развития инфраструктуры по переработке ТБО в крае на ближайшие 10 лет.

Территориальная схема обращения с отходами будет состоять из нескольких ключевых элементов: индустриальных парков по переработке ТБО, межмуниципальных комплексов твердых бытовых отходов, а также контейнеров для раздельного сбора мусора и площадок временного его накопления. Схему управления отходами планируется утвердить в Приморье уже ближайшей осенью.

Трудный, но полезный пластик

Одним из первых объектов для организации раздельного сбора мусора в крае стал пластик. После переработки этот материал становится сырьем для производства различных бытовых предметов и элементов: ведер, прищепок, мыльниц, деталей автомашин и т. п. Он является и основой многих стройматериалов. Вторичный пластик пользуется большим спросом у промышленных предприятий, поскольку производство продуктов из вторсырья более экономично, так как отпадает необходимость в сложных процессах синтеза полимеров, как при первичном производстве пластиковых изделий.

Вторичный пластик подвергается дроблению, агломерации (спеканию) или гранулированию. И уже потом отправляется в производственные цеха. Поэтому вторичное использование пластиковых отходов требует предварительной сортировки их по качеству, цвету, степени загрязнения.

Как правило, большинство сборщиков вторичного пластика занимаются его дроблением, благо проблем с оборудованием нет. А полученное сырье поставляется как по России, так и за рубеж. Многие компании экспортируют пластиковые отходы в Китай, там вторичная переработка достаточно развита, прокомментировал Деловой газете «Золотой Рог» представитель одной из компаний.

Выгоднее собирать, чем брать с полигона

Сырьевые компании Владивостока одними из первых откликнулись на призыв правительства изменить систему сбора и использования отходов. По словам сотрудника одной из таких компаний, «первое, что мы сделали - организовали сбор пришедших в негодность полипропиленовых мешков (из-под сахара, муки, круп, рыбы), биг-бэгов, прием полиэтиленовой пленки на рыболовных базах, в морском порту и на железной дороге». И параллельно начали агитационно-просветительскую работу среди населения. В каждом из пяти районов Владивостока были открыты пункты приема пластика, и жителей стали учить раздельному сбору отходов. Пластик сразу нашел применение на местных домостроительных комбинатах, где его используют в производстве пенобетона.

Постепенно появились специализированные компании, которые, например, принимают только автомобильный пластик: бамперы, обшивку салонов, приборные панели, фары, подфарники и прочие элементы.

- У нас есть несколько партнеров, которым мы поставляем разные сорта автомобильного пластика. А дальше они его очищают, сортируют по типу и цвету, дробят и производят флекс, агломерат и гранулят. Полученные гранулы используют для литья или штамповки новых изделий, - рассказал деловой газете «Золотой Рог» сотрудник одной из таких компаний.

Обратите внимание на пирамидки!

Сегодня в разных частях города можно увидеть специальные контейнеры, пирамидки для сбора пластика. Наверное, более других в их распространении продвинулась компания «Гранула Z», она занимается сбором и переработкой пластика уже более 10 лет. Первоначально эта деятельность проходила в форме акций с участием школьников, юрлиц и активистов. А в 2009 году компания поставила во Владивостоке первые пробные пирамидки. В настоящее время в рамках проекта «Пусти пластик в оборот» компания разместила во Фрунзенском, Первореченском и Первомайском районах Владивостока уже более 100 контейнеров для сбора пластиковых отходов.

Распространение контейнеров для раздельного сбора мусора и приход в этот бизнес новых игроков были бы более успешными, если бы не специфика городского рельефа Владивостока, затрудняющего проезд большим мусоросборочным машинам. А этот бизнес, как и любой другой, выгоден при большом обороте. По словам исполнительного директора «Гранулы Z» Александры МИРОШНИЧЕНКО, проблемой остается низкая рентабельность сбора и переработки пластика. На сегодня линия по переработке пластика загружена у компании процентов на 10, а рассчитана на город-миллионник. «Когда брали ее, то подразумевали подтянуть мусор из Артема, Находки, Уссурийска. Частично оттуда возим, в этих городах есть местные компании, которые его собирают, прессуют и продают нам», - говорит Александра Мирошниченко.

Ситуацию должны улучшить будущий технопарк и упомянутый выше закон, считает Мирошниченко, тогда появятся реальные деньги на инвестиции в переработку и на поддержку переработчиков.

КСТАТИ

На межрайонные полигоны ТБО выделены первые миллионы

На встрече губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с депутатами Думы Чугуевского муниципального района обсуждался вопрос захоронения твердых бытовых отходов в районе.

Как отметил председатель районной думы Петр ФЕДОРЕНКО, для его решения требуется вмешательство администрации края, своими силами район не справится. Дело в том, что площадка в Чугуевском районе для временного хранения ТБО является незаконной, обозначил проблему депутат. Владимир Миклушевский отметил, что в крае будут созданы межрайонные полигоны по хранению отходов.

- Строительство полигонов в каждом муниципальном образовании экономически и экологически невыгодно. Поэтому в этом году начинает работать программа по созданию межрайонных полигонов твердых бытовых отходов. В бюджете на это заложено 16 млн рублей. Создана специальная рабочая группа, в середине августа она представит отчет о проделанной работе, на который мы пригласим глав всех муниципалитетов, - подчеркнул губернатор. Глава региона также добавил, что на конкурсной основе будет определен региональный оператор по обращению с отходами - организация, которая будет нести основную ответственность за систему обращения с отходами в крае.

На фото: Практика цивилизованного сбора мусора в Приморье уже добирается в места весьма далекие от цивилизации.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.