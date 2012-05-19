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Медведев призвал не «выключать» Twitter при беспорядках
19 Мая 2012, 22:33 | Дальний Восток
19 мая, ZRPRESS. Власть не должна «выключать» Twitter при беспорядках, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, государство обязано приспосабливаться к изменениям в обществе и в мире в целом. «Нужно применять общие масштабы поведения применительно к тем ситуациям, которые возникают, где бы что не происходило, будь то Нью-Йорк, Лондон или Москва. Мы сами должны меняться», — заявил Дмитрий Медведев.
Свое выступление он сделал, подводя итоги дискуссии в рамках первого дня Петербургского международного юридического форума. Мероприятие стартовало сегодня и завершится 19 мая. Его тема — правовая политика в XXI веке, отмечает "Русская служба новостей".
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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