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Миронова лишили-таки поста в Совете Федерации

19 Мая 2011, 01:54 | Дальний Восток

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло решение об отзыве Сергея Миронова из Совета Федерации. За лишение спикера верхней палаты своего поста выступили как "Единая Россия", так и часть фракции "Справедливой России".

Согласно постановлению ЗС СПб, досрочно прекращены полномочия члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва Миронова Сергея Михайловича (43 голоса за, 5 против, воздержавшихся нет).

В ходе обсуждения этого вопроса спикер Законодательного собрания Вадим Тюльпанов обвинил С.Миронова в отсутствии принципиальной политической позиции, которое он назвал "политическим раздвоением". "Порочность этой двойственности достигла апогея 1 мая, когда вы назвали наш город самым коррумпированным в стране", - обратился В.Тюльпанов к С.Миронову.

Сам спикер Совета Федерации позицию Законодательного собрания назвал начавшейся "охотой на ведьм", а действия депутатов "Единой России" охарактеризовал как "поднимающее голову агрессивно-послушное большинство". На вопросы коллег он отвечать отказался.

Незадолго до голосования сменилось и руководство фракции "Справедливой России". Ее руководителем стал Владимир Гольман, сменивший Олега Нилова. Смена лидера прошла с помощью шести справороссов, вышедших из рядов партии, но оставшихся во фракции. При этом стоит отметить, что В.Гольман заявил от лица "большинства членов" "Справедливой России" о готовности поддержать "Единую Россию" на голосовании.

Напомним, ранее инициативу петербургских единороссов поддержало руководство партии. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил, что на пост нового сенатора будет предложен один из единороссов.

Окончательно решение об отзыве С.Миронова из Совета Федерации должна утвердить верхняя палата Федерального собрания, сообщает РБК.

Автор: РБК
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