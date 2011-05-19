Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Миронова лишили-таки поста в Совете Федерации
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло решение об отзыве Сергея Миронова из Совета Федерации. За лишение спикера верхней палаты своего поста выступили как "Единая Россия", так и часть фракции "Справедливой России".
Согласно постановлению ЗС СПб, досрочно прекращены полномочия члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва Миронова Сергея Михайловича (43 голоса за, 5 против, воздержавшихся нет).
В ходе обсуждения этого вопроса спикер Законодательного собрания Вадим Тюльпанов обвинил С.Миронова в отсутствии принципиальной политической позиции, которое он назвал "политическим раздвоением". "Порочность этой двойственности достигла апогея 1 мая, когда вы назвали наш город самым коррумпированным в стране", - обратился В.Тюльпанов к С.Миронову.
Сам спикер Совета Федерации позицию Законодательного собрания назвал начавшейся "охотой на ведьм", а действия депутатов "Единой России" охарактеризовал как "поднимающее голову агрессивно-послушное большинство". На вопросы коллег он отвечать отказался.
Незадолго до голосования сменилось и руководство фракции "Справедливой России". Ее руководителем стал Владимир Гольман, сменивший Олега Нилова. Смена лидера прошла с помощью шести справороссов, вышедших из рядов партии, но оставшихся во фракции. При этом стоит отметить, что В.Гольман заявил от лица "большинства членов" "Справедливой России" о готовности поддержать "Единую Россию" на голосовании.
Напомним, ранее инициативу петербургских единороссов поддержало руководство партии. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил, что на пост нового сенатора будет предложен один из единороссов.
Окончательно решение об отзыве С.Миронова из Совета Федерации должна утвердить верхняя палата Федерального собрания, сообщает РБК.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста