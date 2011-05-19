Автомобиль как средство продвижения на пост президента

Организация автомобилистов "Свобода выбора" предложила Владимиру Путину отменить транспортный налог. Премьер-министр пообещал идею обсудить. Независимые эксперты считают последние шаги навстречу автолюбителям, предпринятые первыми лицами государства, предвыборным популизмом.

Идеи организации автомобилистов "Свобода выбора" - отменить пошлины на импортные автомобили для многодетных семей и инвалидов, а также транспортный налог - для всех граждан - озвучил председатель ее координационного совета Вячеслав Лысаков на встрече премьер-министра РФ Владимира Путина с общественными организациями и представителями "Единой России" для обсуждения Общероссийского национального фронта.

Необходимость отмены пошлин для инвалидов и многодетных семей на импортные авто В.Лысаков объяснил тем, что отечественные автомобили не подходят для этих категорий граждан. "Наша промышленность не выпускает мини-вэны", которые необходимы многодетным семьям. Кроме того, импортные машины гораздо больше подходят для инвалидов, чем отечественные. "Пополнять бюджет за счет самой обездоленной части общества неправильно", - добавил В.Лысаков. Он признался, что данную идею не поддержало Минэкономразвития РФ, в связи с чем организация вынуждена обратиться напрямую к премьеру.

Говоря об отмене транспортного налога, В.Лысаков отметил, что ранее вице-премьер РФ Сергей Иванов заявлял о том, что транспортный налог будет включен в акциз, однако этого не произошло. "Транспортный налог остался, это двойное налогообложение", - сказал В.Лысаков. По его мнению, "те 18 млрд рублей, которые Минфин соберет с владельцев машин, не стоят того социального взрыва, который может быть со стороны автомобилистов".

Заметив, что координационный совет Общероссийского народного фронта является подходящей площадкой для обсуждения подобных идей, премьер предложил не обсуждать это в данный момент детально, а вернуться к этим вопросам впоследствии. "Давайте не сейчас обсудим, а потом можем вернуться и поручение дать министерствам посчитать", - сказал В.Путин.

Напомним, что в конце апреля президент РФ Дмитрий Медведев выступил в революционным предложением отменить в стране процедуру прохождения техосмотра или сделать ее менее обременительной для автомобилистов. На днях Д.Медведев подтвердил, что решение о новом порядке техосмотра автомобилей будет вскоре принято.

Глава государства беседовалс ветеранами Великой Отечественной войны, которые, в частности, поблагодарили его за решение обеспечить их автомобилями. В связи с этим Д.Медведев поинтересовался, не надоел ли им техосмотр, и добавил, что, по его мнению, "это, действительно, довольно бесполезная вещь". "Примем решение, которое будет необременительным для всех", - пообещал президент. Недавно он поручил правительству существенно упростить или вообще отменить процедуру техосмотра автомобилей

Почему лидеры страны накануне выборов активно ищут диалога с рядовыми российскими автомобилистами в свое время в определенной степени объяснил известный российский экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. По его мнению, именно автомобилисты являются самым политическим активным политическим "кластером" современного российского гражданского общества. В частности, М.Делягин полагает, что политическая жизнь современной России развивается помимо политических партий, через объединения граждан "по интересам".

"Обычные движения "по интересам", разнообразные фан-клубы легко используются властью в своих целях – им можно пообещать что-нибудь по мелочи, и многие из них будут отрабатывать. Когда же меня спрашивают, какое общественное движение самое серьезное в России – отвечаю - движение автомобилистов", заметил М.Делягин.

"Проблемы понятны: никуда не годные дороги, насквозь коррумпированные дураки, якобы организующие движение по ним, безответственные грабители-страховщики, разнообразные бюрократы, запрещающие то машины с правым рулем, на которых ездит четверть страны, то красные стоп-сигналы, которыми пользуются и силовые структуры, эвакуаторы, устраивающие сафари на всех мало-мальски обеспеченных водителей, и так далее, и тому подобное. И все эти проблемы, как в капле воды, фокусируются в одном-единственном враге – безответственной правящей бюрократии. Так что автомобилисты, по сути дела, в наиболее концентрированном виде выражают нужды и интересы всей нашей страны", - отмечает он.

По словам М.Делягина, "сталкиваясь с общими, по сути едиными для всех проблемами, автомобилисты являются носителями главного дефицита сегодняшней политической жизни России – солидарности, причем в масштабах всех страны. Кроме того, автомобилисты по самой своей сути являются наиболее активной социальной группой российского общества. Они относительно успешны, относительно адаптированы к рынку и потому, с одной стороны, адекватны, а с другой – обладают чувством собственного достоинства и самостоятельности. Собственно, они и составляют костяк пресловутого "среднего класса".

Как сказал ПРАЙМ-ТАСС председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, в недавнем прошлом депутат Госдумы, нужно быть очень наивным в политическом смысле человеком, чтобы видеть действующую власть в качестве союзников рядовых автомобилистов страны. "Я в этом движении (автомобилистов – прим.ред) уже более 15 лет. И хочу со всей ответственностью заявить, что каждая позиция, улучшающая положение автомобилистов, дается с боем. Более того, последние решения властей на законодательном уровне в части поправок в КоАП (Кодекс административных правонарушений), привели, напомню, к кратному повышению штрафов за неправильную парковку в Москве и Санкт-Петербурге, и, в условиях отсутствия необходимого количества парковок - к отмене бесплатной эвакуации. Кроме того, рост цен на бензин в совокупности с дефицитом топлива в ряде регионов также является результатом политики властей, поддерживающей нефтяников, а вовсе не автовладельцев. Еще пару лет назад тот же Путин во время одного из своих общений с народом на телевидении прямо заявил, что правительство поддерживает нефтяной сектор, который является главным донором бюджета страна, пояснив при этом, что за счет нефтяных денег власти помогают малоимущим. Итак, получается, что власть поддерживает крупный бизнес, раздает деньги бедным, а происходит это перераспределение средств за счет рядовых автомобилистов, того самого среднего класса, о котором якобы печется власть, хотя понятно, что все происходит с точностью наоборот", - говорит В.Похмелкин.

"Я уверен, что последние инициативы об изменении процедуры прохождения техосмотра, инициированные Медведевым, приведут к повышению стоимости техосмотра. Причем в полную отмену ТО я не верю. Более того, президентские предложения отстранить ГИБДД от этой процедуры в поправках в закон пока не прописаны и есть опасения, что представители ГИБДД останутся у этой кормушки", - продолжает он. По его словам, "заигрывание с властью по вопросам, например, отмены ТО или транспортного налога – это проявление политического инфантилизма", пишет ПРАЙМ-ТАСС



