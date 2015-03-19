Сахалинскому губернатору нашли неожиданную замену

Находящийся в СИЗО губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин формально продолжает оставаться действующим главой региона. Однако решение о его замене уже принято, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

По информации газеты, указ об отставке Хорошавина готов, но на нем нет подписи главы государства, также нет пока и другого указа — о том, кого назначат вместо замешанного в коррупции главы региона. На место Хорошавина претендуют пять кандидатов, среди них — министр по делам Дальнего Востока Александр Галушка, заместитель губернатора, исполняющий в настоящее время обязанности главы региона Сергей Караганов, депутат Госдумы от Сахалинской области Георгий Карлов («Единая Россия») и член Совета Федерации от Сахалинской области Александр Верховский, пятый кандидат собеседниками «Известий» не назывался, но все опрошенные чиновники уверяют, что он «варяг».

Александр Хорошавин, арестованный по делу о получении взятки при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ, всё еще официально является губернатором Сахалинской области. Как пояснил «Известиям» собеседник, близкий к администрации президента, решение по Хорошавину принято, но вступление его в законную силу затягивается, так как подыскивается замена нынешнему главе региона.

— С точки зрения политики регион более-менее спокойный, однако социальные вопросы там решаются слабо. Видимо, именно поэтому на последнюю свою встречу с Хорошавиным Владимир Путин пригласил и жителей Сахалина. Ровно так же, как было и с бывшим брянским губернатором Дениным, которого отправили в отставку с формулировкой «утрата доверия». При значительном бюджете на Сахалине местными властями мало что делалось для развития региона, — рассказал высокопоставленный собеседник «Известий», добавив, что пока неясно, будет ли Хорошавин отправлен в отставку с формулировкой «утрата доверия».

По информации «Известий», вопрос по сменщику Хорошавина затягивается из-за того, что в настоящее время идет широкомасштабная проверка всего окружения губернатора Сахалина.

— Прежде чем назначить кого-то, к примеру, из местных, необходимо всех проверить. Так как следствие обнаружило вопиющие факты обогащения, причем согласно декларации Хорошавина, он не мог себе позволить столько недвижимости, драгоценностей и такого рода канцелярских товаров (имеется в виду и ручка за 36 млн рублей. — «Известия»). Сейчас силовые ведомства проверяют практически всю местную власть, — сообщил собеседник «Известий», близкий к АП, добавив, что всё же с кандидатурой преемника не определились, и кто это будет — «варяг» или проверенный органами местный, — неясно.

Однако фамилии претендентов на пост руководителя Сахалинской области всё же обсуждаются в кулуарах. Один из них — выходец из ОНФ, глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

— Обсуждался вариант, что глава Амурской области Олег Кожемяко идет на пост министра по делам Дальнего Востока, а Галушка — на Сахалин, — заявил «Известиям» собеседник в полпредстве по ДВФО.

Получить комментарий от Александра Галушки на момент написания статьи не удалось. Полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев сказал «Известиям», что Александр Галушка, по его мнению, всё же «не тот вариант» для Сахалина.

Также, помимо Александра Галушки, претендентом на губернаторское кресло называется заместитель губернатора Сергей Караганов. Опыт работы на руководящих постах в «Роснефти» может дать ему дополнительный бонус, так как бюджет региона наполняется за счет работы «Газпрома» и «Роснефти» на сахалинских проектах. Однако известности в регионе у него нет, и при сильном сопернике выборы он может проиграть.

Фигурирует в списке и единоросс Георгий Карлов, представляющий в нижней палате парламента Сахалин. Сам Карлов считает, что «варяг» не должен руководить этим регионом.

— На мой взгляд, каждая территория имеет свои особенности, поэтому руководители регионов должны быть местными — те, кто знаком с их особенностями, экономикой, кадровым потенциалом, ресурсным. Ведь нужно быстро войти в курс дела, поэтому назначение любого человека, не связанного с этой территорией, окажется потерей времени, — считает депутат.

Депутат Госдумы от Сахалинской области Сергей Фургал считает, что исполняющим обязанности губернатора должен стать назначенец из Москвы.

— Назначать будет президент, и точно не местного, вообще не связанного ни с кем с Сахалина. Александр Хорошавин пробыл достаточно длительное время на руководящем посту, можно предположить, что он оброс достаточными связями, на многих постах стоят если не его люди, то близкие к его мировоззрению. Он же обладал серьезной региональной властью. А если будет предъявлено обвинение и доказано, что он брал взятки, то не мог же он делать это один — здесь система работала серьезная, которую нужно будет перенастроить, — считает Сергей Фургал.

При этом он не уверен, что исполняющий обязанности обязательно выиграет выборы — как раз до голосования центр посмотрит, справляется ли и.о. со своими обязанностями или нет, потянет ли управление регионом.

— Сахалин ведь серьезный регион, там нефть, газ, там японцы, американцы, — отметил депутат, добавив, что и итоги голосования могут быть не совсем однозначными. — Вы не забывайте, что менталитет дальневосточных людей другой. Там сильно московских не любят.

Четвертый претендент на пост главы Сахалина, представитель региона в Совете Федерации от законодательного органа власти Александр Верховский отказался прокомментировать ситуацию.

В экспертной среде считают, что в случае отправки на Сахалин «варяга» ему сложно будет адаптироваться и наладить отношения с региональными элитами.

— Человек (Александр Галушка) на своем месте. Министерство работает успешно. Не вижу мотивов для перехода с федерального уровня на региональный, хотя и в привлекательный регион с точки зрения бюджета. Слухи о возможном приходе «варягов» действительно есть. В частности, упоминался сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Александр Бречалов, — полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

— На Сахалине немного узнаваемых людей, а реальных «тяжеловесов» совсем нет... Поэтому есть вероятность назначения человека, который имеет сахалинские корни, но который напрямую с регионом не ассоциируется, — считает завкафедрой социологии СахГУ Александр Коньков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.