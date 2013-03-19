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Ясухиро ЭНОМОТО: Дальнему Востоку не помешает рука Москвы
Владивосток посетил Ясухиро ЭНОМОТО, старший аналитик института исследований корпорации «Марубени», побывавший ранее в Благовещенске и Хабаровске. Он изучает российский Дальний Восток и, в частности, влияние Китая на развитие региона.
Во Владивостоке исследователь встретился с экспертами ДВФУ, академиками ДВО РАН, с японскими журналистами, которые живут в городе, и любезно согласился ответить на вопросы корреспондента «Золотого Рога».
– Как вы в целом видите инвестиционный портрет Дальнего Востока? Привлекателен ли он для иностранных инвесторов?
– Безусловно, привлекателен. Но при одном условии. Необходима поддержка центрального правительства, из Москвы. Если центр не оказывает поддержку, то самостоятельно реализовать различные проекты местным властям очень трудно, такова ваша реальность.
– Есть ли заинтересованность у азиатских бизнесменов в инвестировании в российский Дальний Восток?
– Относительно Китая или Кореи не могу сказать. А что касается Японии, то, конечно, нам интересен этот регион. На Сахалине уже работают японские компании. Во Владивостоке рассматривается возможность создания завода по сжижению природного газа (СПГ). Как вы знаете, в Японии сейчас нет источников энергии, и нам следует рассмотреть этот проект достаточно серьезно.
– Какие вы видите плюсы и минусы во влиянии азиатских стран на развитие региона?
– К плюсам можно отнести конкуренцию. Русский газ появляется в азиатских странах. Сейчас мы покупаем нефть и газ в других странах, но он обходится нам дорого. Говорят, что наш газовый рынок самый дорогой в мире. Поэтому мы надеемся, что с началом поставок русского газа в Азию его цена станет ниже. Также к плюсам можно отнести стабильность. Если Россия продает газ, значит, это выгодно России тоже, значит, Дальний Восток быстрее развивается, значит, регион экономически стабилен.
Минус – это рабочая сила. В России количество рабочей силы сокращается. Поскольку Дальний Восток развивается, то в определенный момент трудовых ресурсов станет не хватать. Откуда вы будете ее принимать? Может быть, вам придется принимать рабочую силу из Китая или стран СНГ, что уже происходит.
Также минусом можно считать возможный международный конфликт из-за растущей конкуренции на рынке. Например, Америка тоже хочет продавать газ – сланцевый. Китай хочет иметь влияние на азиатские страны. Не стоит забывать про Японию и интересы России в АТР.
– Есть ли помехи развитию японских компаний на Дальнем Востоке?
– Да. В первую очередь проблему представляет консерватизм самих японцев. Это касается как властей, так и представителей бизнеса. Они считают, что Россия со времен Советского Союза так и не изменилась. Знания японцев о России не изменились с восьмидесятых годов. Они считают, что с Россией труднее работать, чем с Китаем. Японцы чувствуют симпатию к Китаю. Это объясняется схожестью культур. Японцы считают, что китайцы понимают их лучше, чем русские. Я с этим не совсем согласен. Ведь в Россию уже пришел капитализм, а в Китае все еще коммунизм, несмотря на то что китайцы с этим не согласны.
Но у самой России есть проблема отсутствия крупных компаний на Дальнем Востоке. В Японии много крупных компаний, которые занимаются крупным бизнесом, и их не интересуют маленькие компании Дальнего Востока. Но мелкие и средние японские компании хорошо работают здесь. Например, большая сеть японских ресторанов. Также небольшая японская компания выращивает гречиху на Дальнем Востоке и в будущем планирует ее экспорт в Японию. Через 3-5 лет ожидается, что экспорт составит 20% японского рынка гречихи.
Также проблемой является то, что все решается в Москве. Я занимаюсь исследованием русского бизнеса уже 17 лет и могу сказать, что 17 лет назад здесь не было ни Золотого моста, ни ДВФУ на острове Русском. Но появилось это все по решению центра. Я считаю, что это неправильно. Регионы должны решать свою судьбу сами. Мне представляется, что в Москве совсем мало знают о жизни Дальнего Востока и не могут принимать правильные решения.
– Какой вы видите экономику Дальнего Востока в будущем?
– Я думаю, что Дальний Восток ждет светлое будущее, если регион будет жить за счет своих ресурсов. В Москве говорят, что жить за счет ресурсов – это плохо, но я так не считаю. Австралия имеет все ресурсы и живет на них. При этом имеет самую стабильную экономику в мире. Дальний Восток также имеет ресурсы и даже большие, чем Австралия. И если он будет их использовать, то регион ждет хорошее будущее.
– Изменится ли в будущем влияние азиатских компаний на Дальний Восток?
– Я считаю, что влиять на Дальний Восток азиатские страны не будут. Внешняя торговля России – это очень маленький процент от ВВП. Не нужно думать о влиянии азиатских стран. Нужно концентрироваться на своих внутренних проблемах и решать их. Как говорил знаменитый американский ученый Пол КРУГМАН: «Все нужно решать в стране. Нужно думать только о своих проблемах».
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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P.S.10:05, 25.03.2013#
Горожанин, не знающий истории своего края, набери в поисковике Варфоломеевская ночь в Приморье. Прочитав, поймёшь, насколько ты глуп. Оккупант УЧИТЬ тебя чему-либо никогда не будет. Господи! Ну откуда столько тупых неучей?! Будто вообще никогда учебников истории в руки не брали. . .
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Старший Товарищ19:04, 16.04.2013#
Товарищ "Эксперт" от Марубэни недостаточно разобрался в реалиях. Молод ещё, горяч. Одна из главных его ошибок в том, что он считает, что "в Россию уже пришел капитализм". Это очень грубая ошибка для настоящего эксперта. С другой стороны, он понял, что всё решается в Москве. Это уже хорошо! Но, ещё не понял, что всё решается уже не столько в Москве, а сколько в Кремле, и даже не столько в Кремле, сколько в голове лишь одного обитателя Кремля. А это серьёзная проблема.
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". . . появилось это все по решению центра. Я считаю, что это неправильно. Регионы должны решать свою судьбу сами. Мне представляется, что в Москве совсем мало знают о жизни Дальнего Востока и не могут принимать правильные решения", - ай-яй-яй, японский товарищ! Так грубо подталкиваете жителей региона к сепаратизму - под вашим, разумеется, японским руководством. Нехорошо, стыдно вмешиваться во внутренние дела соседей! Мы вам не указываем, как вам относиться к вашему императору. Прекратите это. Так не долго и оказаться персоной нон-грата.