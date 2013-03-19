Фонд развития и Минвостокразвития: кто кого?

Правительство декларирует беспрецедентную поддержку Дальнему Востоку, планируется выделение немалых средств. И сегодня в СМИ проходит информация о том, что госкорпорации и Минвостокразвития серьезно конкурируют за эти средства.

Кто одержит верх? Что происходит в регионе, пока большие люди выясняют отношения в Москве? Каково участие институтов развития в жизни Дальнего Востока сейчас и какова роль местных властей? Насколько эффективно работает Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона? С этими вопросами «ЗР» обратился к председателю совета директоров Группы компаний «Зеленые листья» Виктору МАРЧЕНКО.

Молоко вне политики

- Виктор Васильевич, проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» - это пилотный проект ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» в Приморье. Об этом было заявлено еще на Деловом саммите АРЕС-2012. Как ситуация развивается сейчас? Прошло больше полугода, а воз и ныне там?

- Не скрою, мне и самому хотелось бы, чтобы события развивались быстрее, однако я привык быть объективным, чего и всем желаю. В рамках заключенного соглашения о совместной реализации проекта компанией «Зеленые листья» и ОАО «Фонд развития ДВиБР» после саммита ведется кропотливая трудоемкая работа в области аудита, экспертизы имеющейся документации. Важным этапом этой работы стало заключение договора с ООО «ВЭБ-Инжиниринг» - дочерней компанией ГК «Внешэкономбанк» - по подготовке проектного предложения для привлечения финансирования от ГК «Внешэкономбанк». Поскольку наш проект - пилотный, схема взаимодействия только создается, многие процедуры еще отрабатываются. Есть еще один важнейший аспект: в нашем проекте много инновационных решений, собственных запатентованных разработок компании в области энергоэффективности, переработки молока, а это требует привлечения дополнительного числа экспертов, и соответственного, дополнительного времени.

- Это значит, вы сторонник точки зрения, что госкорпорации – наиболее эффективный инструмент развития? А если победит Минвостокразвития? Не опасаетесь, что, получив поддержку одной структуры, можете лишиться содействия другой?

- Победить должно молоко. Молоко вне политики. Министерство развития Дальнего Востока уделяет большое внимание продовольственной безопасности региона. Мы подаем заявки в программы всех уровней - с проектом хорошо знакомы и в Минвостокразвития, и в администрации Приморского края (проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» вошел в соответствующие проекты программ поддержки этих ведомств. - Прим. ред.). На самом деле мы в первую очередь хотим, чтобы наш проект состоялся. И будем сотрудничать со всеми, кто готов оказать нам поддержку. При этом Фонд развития – это специальный институт для финансирования проектов в нашем регионе. Сельское хозяйство - одна из приоритетных отраслей для финансирования Фондом. В нашем проекте Фонд готов выступать соинвестором, и это очень важно.

- Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ организовал создание Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций, в который вошли многие известные в Приморье бизнесмены, и вы в том числе. Ваш опыт сотрудничества с госкорпорациями может способствовать работе этого совета в части улучшения инвестиционного климата?

- Для инициатора инвестиционного проекта деньги Фонда обходятся значительно дороже, чем деньги коммерческих банков. На сегодняшний день для сельхозтоваропроизводителей предусмотрена возможность субсидирования процентной ставки только по кредитам российских коммерческих банков. Фонд в их число не входит. Заемные деньги Фонда, созданного специально для развития региона, не субсидируются. Этот вопрос имеет значение не только для инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. Инвестор должен видеть, что участие институтов развития в проекте экономически эффективно. И это должно быть закреплено на законодательном уровне. Соответственно, рекомендации Совета могут быть весьма своевременны и актуальны.

Отдельный вопрос – подготовка проектов к диалогу с госкорпорациями и к инвестированию, от идеи до бизнес-плана. Наш опыт изнутри, практический опыт очень интересен коллегам. Мне даже предлагали создать инжиниринговую компанию на его основе, тем более и база есть – ДВ ПромстройНИИпроект, генеральный подрядчик Инновационного агрокомплекса «Зеленые листья» в части проектирования и сопровождения строительства.

- До сих пор складывалось впечатление, что власть мало заинтересована в развитии сельского хозяйства. Сегодня же губернатор заявляет о необходимости развития этой отрасли. Как вы считаете, ситуация действительно изменилась?

- Да, я могу это подтвердить. И новый губернатор, и его команда производят впечатление открытости, заинтересованности в развитии сельского хозяйства. Я могу сказать, что раньше работать с профильным комитетом (департамент сельского хозяйства. - Прим. автора) было очень сложно. Порой приходилось доказывать, что молоко нужно! Сейчас работа идет более динамично. И это радует.

Годы недостаточного внимания к отрасли привели к тому, что сегодня амурское молоко побеждает в конкурентной борьбе, и прежде всего по цене. А почему? Потому что там давно уже созданы условия для сельхозпроизводителей и переработчиков.

Конечно, надо принимать меры! Поддерживать создание новых производств! Губернатор рассуждает так: если вы сделали бизнес-план, если вы нашли инвестора, инвестор посчитал бизнес-план приемлемым и вы полагаете, что произведенную продукцию можно продать, то дело власти - проект поддерживать. Очень правильная, на мой взгляд, позиция.

- Вы говорите, что сегодня администрация края поддерживает проекты в молочном животноводстве. Не боитесь конкуренции?

- Я считаю, что лучшего учителя, чем конкуренция, - нет. Я к конкурентам отношусь очень хорошо, как к партнерам. Единственное, чего не люблю, - недобросовестной конкуренции. А любая добросовестная конкуренция помогает совершенствоваться, двигаться вперед.

И потом - если мы говорим о продовольственной безопасности, то рынок региона сегодня не насыщен. Перспективной тенденцией является создание вертикально-интегрированных производственных и перерабатывающих молочных комплексов полного цикла. На дальневосточном рынке есть место еще для десятков таких комплексов, как наш. К слову, за счет инновационных разработок и комплексного подхода (в том числе за счет минимизации климатических рисков урожайности кормовых культур, а это до 80% урожая, и за счет существенного снижения логистических издержек) себестоимость молока на нашем предприятии будет в 2 раза ниже сущестующей. Это я о конкуренции.

Молочные реки для жителей региона

- Но сегодня, пока комплекс еще не построен, производителям, и вашим заводам в том числе, приходится жить в тех условиях, которые есть. Например, в мае Приморье снова накроет проблема «большого молока». В прошлом году, говорят, фермеры даже коллективное письмо вам писали, чтобы вы приняли у них излишки. И вы их приняли в убыток себе?

- Да, так и было, мы пошли навстречу людям. Проблема «большого молока» существует только в России. Одна из основных причин в том, что в зимние месяцы коров кормят плохо, и они дают мало молока, цена на сырье растет. А весной, как появляется трава, естественного корма становится достаточно, и молока, соответственно, дается больше, чем надо заводам. На Инновационном агрокомплексе «Зеленые листья», кстати, эта проблема будет решена - количество и качество молока будут стабильными круглый год. Здесь важно понимать, что комплекс – якорное предприятие. Мы будем помогать селянам и с кормами, и с племенными буренками, чтобы личные подсобные хозяйства развивались и также производили хорошее молоко не только летом.

- То есть получается, что 9 месяцев в году переработчикам молока не хватает, они везде говорят о дефиците, а в летние месяцы молока столько, что его девать некуда. Неужели эту проблему нельзя решить раз и навсегда?

- В некоторых регионах пока ничего лучшего не придумали, как под воздействием административных рычагов принуждать производителей молоко покупать. А мощностей для его переработки не хватает! Сами производители такие мощности строить не будут, ведь они будут использоваться 3 месяца в году. Получается, это замороженные оборотные деньги. Бизнесу это ни к чему, а административно давить на предпринимателей – это порочная практика. Это не способствует развитию бизнеса. Для того, чтобы эта проблема решалась, нужно создавать механизмы и помогать переработчикам строить дополнительные мощности (по приемке молока, сепарации, охлаждению и т. д.), чтобы производитель мог это молоко переработать и сохранить, а не заставлять его терпеть убытки.

Сейчас начнет работу Общественный экспертный совет по сельскому хозяйству, думаю, этот вопрос будет в череде первых, чтобы фермеры снова не оказались заложниками ситуации. Вопрос настолько острый, что, если эксперты Совета по сельскому хозяйству создадут для его решения рабочую группу, я готов в нее войти. В этом году «Зеленые листья» готовятся к сезону «большого молока», мы создаем новые мощности на Хорольском заводе, что позволит нам в период с мая по июль принять дополнительные объемы молока. Предстоит урегулировать процессы приемки дополнительных объемов и ценообразование в пределах планируемого объема. В будущем при соответствующей поддержке объемы можно увеличивать.

- Сегодня в открытых источниках идет активная дискуссия о том, что молоко тем лучше, чем короче у него срок хранения. Продукция ваших предприятий имеет довольно длительный для молока срок хранения, в то же время продукция «Зеленых листьев» позиционируется как натуральная и полезная. Так в чем подвох?

- Молоко хранится тем хуже, чем больше в нем кисломолочных бактерий или чем оно хуже обработано. Получается, что натуральное и полезное молоко только то, которое заведомо подверглось худшей обработке? Это совсем не так. Сегодня технологии в молочном производстве ушли далеко вперед, и натуральное молоко может оставаться свежим довольно длительное время, сохраняя при этом все свои полезные свойства натурального молока. И это мы говорим не о стерильном, а именно о натуральном пастеризованном молоке. Например, наша уникальная технология тиндализации позволяет при довольно низкой температуре обработать молоко таким способом, что оно будет храниться дольше, при этом натуральные свойства молока будут сохранены. Уже сегодня мы внедрили технологию у себя на предприятии, а когда введем в строй Инновационный агрокомплекс, мы еще более продвинемся в этом направлении - ведь качество сырья будет значительно лучше, чем сегодня. Наша технология имеет патенты РФ, Японии, Новой Зеландии, Китая, Австралии и Стран ЕС. Когда жителей Приморского края и Дальнего Востока напоят высококачественным молоком с длительным сроком хранения, можно будет всерьез говорить об экспорте и конкурентоспособности на мировом рынке! И это будет общая победа.

Проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» предполагает строительство мегафермы на 1800 голов дойного стада и завода по переработке и производству молочной продукции мощностью 50 т в сутки, введение в оборот залежных земель (в общей сложности около 6 000 га собственных угодий), кормопроизводство производительностью 81 тыс. т высококачественных кормов в год, строительство зерноперерабатывающего комплекса в составе элеватора и крупяного завода для приемки, очистки, сушки, хранения, формирования и комбинированной переработки помольных партий риса-сырца и других злаковых культур (мощностью 40 000 тонн/год); внедрение энергосберегающих технологий (биогазовая и пиролизная установки). Комплекс будет работать на принципах полной энергоавтономности и экологичности.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.