Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прохоров назвал критерии отбора региональных лидеров для своей партии
Еще в ходе президентской кампании Прохоров заявил о намерении создать "принципиально новую сетевую партию", "которой никогда в стране не было", пишет РИА Новости.
В понедельник, 19 марта, он написал в своем блоге, что на первом этапе создания организации основное внимание будет уделяться партийному строительству в регионах и выбору региональных лидеров.
"Мы будем отбирать потенциальных лидеров на конкурентной основе. Путем социологических опросов и определения рейтинга того или иного претендента в каждом конкретном районе, регионе или округе. Значимыми критериями оценки для нас будут не только достижения кандидата в его основной профессиональной деятельности, но и его известность и доверие к нему в регионе, а также успешный опыт в реализации значимых общественных и/или гражданских проектов", - отметил Прохоров.
В начале марта миллиардер говорил, что планирует зарегистрировать свою партию в течение двух месяцев. Однако в понедельник он написал, что "процесс регистрации партии даже по новому законодательству, которое должно вступить в силу с 12 апреля, займет минимум три-четыре месяца", а проведение каких-либо региональных учредительных конференций до общего учредительного съезда в принципе невозможно.
"Детально процедура выглядит следующим образом. Сначала мы собираем оргкомитет и подаем уведомление в Минюст. Потом публикуем сообщения в прессе о месте и времени проведения учредительного съезда (на следующий день). В течение месяца после этого проводим съезд, через неделю - собрания в регионах и после этого подаем документы в Минюст уже на регистрацию (это еще месяц). Потом рассылаем в регионы нотариально заверенные пакеты документов (четыре-пять дней), подаем документы в региональные Минюсты (три дня), регистрируем региональные отделения (еще месяц) и пересылаем свидетельства (еще четыре-пять дней)", - пояснил Прохоров.
За это время он планирует "найти реальных лидеров в регионах", создать региональные отделения и запустить "ряд важных непартийных проектов".
Ранее миллиардер говорил, что создаваемая им организация будет построена "по неполитическому принципу": он надеется объединить в ней представителей гражданского общества с разными политическими взглядами. Партия будет базироваться "на гражданской активности свободных, независимых людей", уверял Прохоров.
Напомним, как писал ZRPRESS, известный олигарх, экс-кандидат в президенты России Михаил ПРОХОРОВ заявил, что в партстроительстве намерен делать упор на регионы. В Приморском крае ему есть на кого опереться.
Новости тематики
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- В труднодоступные селениях Хабаровского края вылетел "избирательный" вертолет
- Бизнес-омбудсмен снова взялся за "Дело"
- Малые партии воспользуются вторым шансом
- Александр Костенко избран депутатом Законодательного Собрания Приморского края
- Губернатор Сахалина получил добро на досрочное переизбрание
- Дальневосточный губернатор положил заявление на стол Путину
- В столицах регионов Дальнего Востока идет отказ от сити-менеджмента
- Партии в Приморье начали подготовку к муниципальным выборам
- В Карагинском районе Камчатского края избрали нового главу
Новости раздела
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Пять центров роста Чегдомына