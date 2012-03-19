Прохоров назвал критерии отбора региональных лидеров для своей партии

Миллиардер Михаил Прохоров будет отбирать региональных лидеров для своей партии "на конкурентной основе": по его словам, это должны быть люди известные и пользующиеся доверием у местных жителей, достигшие успеха не только в своей профессиональной деятельности, но и в реализации значимых проектов.

Еще в ходе президентской кампании Прохоров заявил о намерении создать "принципиально новую сетевую партию", "которой никогда в стране не было", пишет РИА Новости.

В понедельник, 19 марта, он написал в своем блоге, что на первом этапе создания организации основное внимание будет уделяться партийному строительству в регионах и выбору региональных лидеров.

"Мы будем отбирать потенциальных лидеров на конкурентной основе. Путем социологических опросов и определения рейтинга того или иного претендента в каждом конкретном районе, регионе или округе. Значимыми критериями оценки для нас будут не только достижения кандидата в его основной профессиональной деятельности, но и его известность и доверие к нему в регионе, а также успешный опыт в реализации значимых общественных и/или гражданских проектов", - отметил Прохоров.

В начале марта миллиардер говорил, что планирует зарегистрировать свою партию в течение двух месяцев. Однако в понедельник он написал, что "процесс регистрации партии даже по новому законодательству, которое должно вступить в силу с 12 апреля, займет минимум три-четыре месяца", а проведение каких-либо региональных учредительных конференций до общего учредительного съезда в принципе невозможно.

"Детально процедура выглядит следующим образом. Сначала мы собираем оргкомитет и подаем уведомление в Минюст. Потом публикуем сообщения в прессе о месте и времени проведения учредительного съезда (на следующий день). В течение месяца после этого проводим съезд, через неделю - собрания в регионах и после этого подаем документы в Минюст уже на регистрацию (это еще месяц). Потом рассылаем в регионы нотариально заверенные пакеты документов (четыре-пять дней), подаем документы в региональные Минюсты (три дня), регистрируем региональные отделения (еще месяц) и пересылаем свидетельства (еще четыре-пять дней)", - пояснил Прохоров.

За это время он планирует "найти реальных лидеров в регионах", создать региональные отделения и запустить "ряд важных непартийных проектов".

Ранее миллиардер говорил, что создаваемая им организация будет построена "по неполитическому принципу": он надеется объединить в ней представителей гражданского общества с разными политическими взглядами. Партия будет базироваться "на гражданской активности свободных, независимых людей", уверял Прохоров.

Напомним, как писал ZRPRESS, известный олигарх, экс-кандидат в президенты России Михаил ПРОХОРОВ заявил, что в партстроительстве намерен делать упор на регионы. В Приморском крае ему есть на кого опереться.