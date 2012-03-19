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Куда ушли 1705 млн рублей, выделенных на жилье детям-сиротам в ДФО?

19 Марта 2012, 15:47 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев потребовал от сотрудников своего аппарата усилить контроль за ходом обеспечения в регионах Дальнего Востока жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Полпред обратил внимание органов власти субъектов федерации на то, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится на контроле Президента Российской Федерации.

По данным аппарата полпреда, сегодня на Дальнем Востоке проживает более 43 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно действующему законодательству право на получение жилья имеют дети-сироты, достигшие совершеннолетия. Таких детей на Дальнем Востоке сегодня – 5269 человек. Из них фактически обеспечены квартирами 1482 человека, то есть 28,1%. В том числе, в Республике Саха (Якутия) обеспечено квартирами 29,3% детей-сирот, в Камчатском крае – 85%, в Приморском крае – 18%, Хабаровском крае - 6,2%, Амурской области – 61,3%, Магаданской области – 98,3%, Сахалинской области – 81,9%, Еврейской автономной области – 24,5%, в Чукотском автономном округе – 100%.

В 2011 году для приобретения на Дальнем Востоке квартир детям-сиротам из федерального бюджета было выделено 768,9 млн рублей и из бюджетов субъектов федерации 936,3 млн руб., сообщает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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