Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Куда ушли 1705 млн рублей, выделенных на жилье детям-сиротам в ДФО?
ВЛАДИВОСТОК, 19 марта, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев потребовал от сотрудников своего аппарата усилить контроль за ходом обеспечения в регионах Дальнего Востока жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Полпред обратил внимание органов власти субъектов федерации на то, что вопрос обеспечения жильем детей-сирот находится на контроле Президента Российской Федерации.
По данным аппарата полпреда, сегодня на Дальнем Востоке проживает более 43 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Согласно действующему законодательству право на получение жилья имеют дети-сироты, достигшие совершеннолетия. Таких детей на Дальнем Востоке сегодня – 5269 человек. Из них фактически обеспечены квартирами 1482 человека, то есть 28,1%. В том числе, в Республике Саха (Якутия) обеспечено квартирами 29,3% детей-сирот, в Камчатском крае – 85%, в Приморском крае – 18%, Хабаровском крае - 6,2%, Амурской области – 61,3%, Магаданской области – 98,3%, Сахалинской области – 81,9%, Еврейской автономной области – 24,5%, в Чукотском автономном округе – 100%.
В 2011 году для приобретения на Дальнем Востоке квартир детям-сиротам из федерального бюджета было выделено 768,9 млн рублей и из бюджетов субъектов федерации 936,3 млн руб., сообщает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала