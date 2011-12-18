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Путин разъяснил некоторые высказывания, сделанные на прямой линии
18 декабря, ZRPRESS. Премьер-министр РФ Владимир Путин разъяснил некоторые свои высказывания, сделанные во время "прямой линии" 15 декабря.
Премьер 15 декабря, отвечая на вопросы россиян в прямом эфире, обратил внимание на то, как вели себя некоторые лидеры оппозиции по отношению к собравшимся на Болотной площади в Москве, где прошла акция протеста против результатов выборов в Госдуму. По его словам, некоторые лидеры оппозиции, которые призывали людей на площадь, кричали - "Бараны, вперед!"
В интервью телеканалу "Россия 24", которое было записано сразу после "прямой линии", премьер уточнил, что лишь процитировал организаторов митинга, пишет РИА "Новости".
"Вы, видимо, не поняли, что я сказал. Когда я говорил "бараны вперед"... Это я процитировал лидеров, которые организовывали людей на митинги. И мне не нравится, когда наших граждан, даже оппозиционно настроенных к власти, называют баранами", - сказал Путин, отвечая на вопрос, могут ли подобные заявления сделать настроения оппозиции еще более радикальными.
Также во время "прямой линии" премьер признался, что поначалу принял белые ленточки, которые участники акций протеста оппозиции сделали своим символом, за контрацептивы. По его словам, он решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. В интервью телеканалу премьер отметил, что действительно так подумал, "тем более что совсем недавно мы отмечали международный день борьбы со СПИДом".
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