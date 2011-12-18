Financial Times назвала 25 человек, которых считает "движущей силой" России

МОСКВА, 18 декабря, ZRPRESS. Британская газета Financial Times опубликовала список из 25 человек, которых назвала «движущей силой» России. Список опубликован на сайте газеты FT.

Британская газета Financial Times составила список людей, которые, по мнению редакции, имеют большую популярность в России и влияют на развитие российского общества. В списке указываются представители самых разных социальных слоев общества. Это и политики, и журналисты, и представители бизнеса, и светские «львы и львицы».

Группа политиков самая малочисленная. На первом месте популярный блогер Алексей Навальный, затем Дмитрий Рогозин, и и. о. руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков.

В группе журналистики – блоггеры-активисты: «отец» российской блогосферы Антон Носик, медиа-директор Интернет-холдинга SUP и блог-платформы LiveJournal, и корреспондент «Новой Газеты» Сергей Канев, который стал известен благодаря расследованию коррупции в органах милиции.

Олег Кашин - журналист газеты «Коммерсант», свою журналистскую деятельность ведет в сфере молодёжных политических объединений и проблем Химкинского леса.

Таня Локшина является одним из наиболее активных защитников прав человека в России, она представитель в России Международной правозащитной организации «Хьюман Райтс Вотч», председатель правления региональной общественной организации «Центр «Демос»».

Правозащитник Игорь Kaляпин, руководитель МРОО «Комитет против пыток», лауреат премии Международной Хельсинкской группы в номинации «За успехи в развитии и управлении правозащитными организациями». Каляпин стал одним из наиболее эффективных правозащитников в России, расследуя случаи похищения, пытки и убийства со стороны сил безопасности на Кавказе. Все эти факты были освещены в фильме, который был подвергнут цензуре, прежде чем он вышел в эфир.

Катя Бермант, руководитель детского фонда, собирает деньги для сотен детей, нуждающихся в медицинской помощи, организуя для них поездки в ведущие медицинские учреждения за границей России.

Евгения Чирикова, активист движения по защите Химкинского леса, представитель нового поколения политических лидеров, она также сыграла важную роль в протестах против итогов выборов в этом году.

В сфере развлечений первой была названа Ксения Собчак, которая из завсегдатаев светских вечеринок превратилась в телеведущую телепрограмм, удерживающих продолжительное время высокий рейтинг на телевидении.

Режиссер Валерия Гай Германика. В 27 лет она является одним из самых молодых и самых радикальных режиссеров. Ее фильм «Все умрут, кроме меня» в 2008 году на Каннском кинофестивале был особо выделен. Сериал «Школа» буквально взбудоражил все общество России и повлиял на реформирование системы образования страны.

Василий Бархатов известен, как один из самых молодых и талантливых композиторов. Ему только 28 лет, а у него уже 10 опер. Его постановка «Братьев Карамазовых» имела большой успех.

Константин Чудовский, 29-летний дирижер, не имеющий никакого официального классического образования, стал уже уважаемой фигурой в музыкальной сфере.

В группе бизнеса первым назвали Аркадия Воложа, генерального директора компании «Яндекс». Поисковая система основана в 1997 году, и сейчас это наиболее часто используемый веб-сайт в России. Волож дебютировал в Forbes, в списке 200 самых богатых россиян в 2011 году.

Назвали также Юрия Соловьева, возглавляющего «ВТБ Капитал», нового титана российской инвестиционно-банковской деятельности.

В группе бизнеса упомянули также Евгения и Наталью Касперских. Касперские были ранее семейной парой, а теперь только партнеры по бизнесу. Компания Касперских оценена в $1 млрд в начале этого года.

Список деятелей бизнеса, отмеченных Financial Times, возглавляет генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож. «Двигателями России» издание считает также генерального директора компании Parallels Сергея Белоусова, первого заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьева и совладельцев компании «Лаборатория Касперского» Евгения и Наталью Касперских, пишет "Великая Эпоха (The Epoch Times)".