Япония фактически вышла из режима санкций против России

Японцы замерли в ожидании Курил

Две трети японцев ждут, что уже в ближайшее время произойдут "положительные сдвиги" в вопросе "северных территорий". Иначе говоря, Россия полностью или частично откажется от суверенитета над одним или несколькими островами Курильской гряды. Таковы результаты опроса, проведенного одной из центральных японских газет "Санкэй симбун" совместно с телекомпанией FNN "Фудзи ньюс", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Исследование показало, пишет "Утро.Ru", что 67,9% японцев надеются на позитивные сдвиги в решении так называемого "территориального вопроса", под которым подразумеваются претензии японского правительства на законно принадлежащие России острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. А также на богатую ресурсами 200-мильную экономическую зону вокруг них, пишет "Свободная пресса".

Особенно велики такие ожидания на прилегающем к российской территории северном японском острове Хоккайдо. Здесь 74,4% ответивших рассчитывают на нахождение какого-то продвижения на переговорах о принадлежности указанных островов. При этом 40% жителей Хоккайдо по-прежнему выступают за "возвращение" Японии всех Южных Курил.

Впрочем, как сообщает "Санкэй симбун", среди участников опроса оказалось немало тех, кто призывает к более гибкому подходу в поиске решения "территориального вопроса", не замыкаясь на требовании возврата всех четырех островов. По недавно опубликованным данным другой японской газеты - "Майнити симбун", таких в Японии большинство - 57%.

На чем основан столь неожиданный оптимизм японцев? Ведь российские дипломаты и политики неоднократно заявляли, что на территориальные уступки Россия не пойдет. "Возможно, оптимизм японцев связан с активностью премьер-министра Японии Синдзо Абэ в этом вопросе, - отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук Валерий Олегович Кистанов. - Он регулярно заявляет о намерении разрешить территориальный спор в пользу Японии, что большинство граждан страны воспринимают именно как передачу Россией двух или даже четырех курильских островов".

Кроме того, подчеркивает эксперт, Абэ тесно общается с Владимиром Путиным. Эти политики встречались уже 14 раз. Только в этом году премьер-министр Японии дважды был в России - в Сочи и во Владивостоке. И вот на декабрь запланирована встреча с российским президентом уже на японской территории. Контакты между дипломатическими и экономическими ведомствами наших стран в связи с этим активизировались.

Кроме того, все последние десятилетия японцам через СМИ активно внушается мысль, что "северные территории" были переданы России несправедливо и должны быть возвращены. Данная тема тут же всплывает в медиа, как только заходит разговор об отношениях с Россией. Все это, видимо, и дало такую высокую долю респондентов, рассчитывающих на то, что Россия пойдет на территориальные уступки.

Говоря о возможности передать Японии один из Курильских островов, Кистанов отметил, что такое решение на сегодняшний момент исключено. "В принципе, если говорить чисто теоретически, возможен договор на основе пресловутой Декларации 1956 года, предусматривающей передачу двух островов после подписания мирного договора между двумя странами. Хотя Владимир Путин уже подчеркивал, что в декларации не указано, на каких условиях и под чей суверенитет мы передаем острова. Речь может идти только о совместном экономическом освоении. Если же мы решим отдать острова в надежде на благосклонность Запада, это будет большой наивностью и даже глупостью. Ни Япония, ни тем более Запад в целом не оценят этого "широкого жеста", пока Россия не отдаст все четыре острова. Мало того, через время могут возникнуть требования "вернуть" все Курилы. В Европе к этому отнесутся лишь как к слабости России, и только сильнее будут требовать отказаться от Крыма", - полагает эксперт.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин задается вопросом о том, что понимать под уступками. "В чем-то Россия готова идти на них. Наша позиция такова - свою акваторию мы не отдадим, чтобы сохранить Охотское море в качестве внутреннего моря России. На территориальные уступки ни в каком виде, по крайней мере, в обозримой перспективе, Россия не пойдет. А что касается совместного экономического освоения островов - это, пожалуйста. И какие-то решения в этом направлении готовятся, не зря запланирован визит Путина в Японию в декабре", - резюмировал Салин.

Тем временем, власти Японии ясно дали понять бизнесу, что инвестиции в Россию не просто разрешаются, но и приветствуются.

Финансовая удавка, наброшенная санкциями два года назад на российскую экономику, может ослабнуть. Правительство Японии разрешило, а по данным местной печати, даже «попросило» частные банки начать активные инвестиции в Россию. Это произошло в канун визита Владимира Путина в Страну восходящего солнца и на фоне разговоров о скором компромиссе двух стран по Курильским островам.

Японские банки и институты развития могут кредитовать российские региональные банки, которые не находятся под санкциями, заявил в субботу японский министр по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко. «Есть возможности взаимодействия между банками, не нарушающие санкционный режим. В России есть разные банки, в том числе региональные, я думаю, что мы найдем нужный механизм для взаимодействия», - заявил Сэко ТАСС по итогам переговоров в Москве.

Ранее японская деловая газета «Никкэй» сообщила, что государственное Агентство финансовых услуг в ходе закрытых консультаций в преддверии визита президента Владимира Путина в Японию попросило ведущие частные банки страны активнее участвовать в финансировании различных проектов в России.

Японский банк развития JBIC уже одобрил в прошлом месяце небольшой кредит Сбербанку на 38,5 млн долларов, а также объявил об инвестициях в газовый проект «Ямал СПГ». JBIC может также создать специальный фонд для инвестиций в российские проекты вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «JBIC должен сыграть важную роль в реализации сотрудничества по всем восьми направлениям», - сказал Сэко, имея ввиду план из «8 пунктов сотрудничества», которые премьер Синдзо Абэ представил Путину в ходе встречи в Сочи 6 мая.

После своего назначения в сентябре на должность министра Сэко сформировал Совет по стимулированию экономического сотрудничества с Россией, главной задачей которого стала конкретизация восьми пунктов. В состав совета вошли заместители глав всех министерств Японии.

В пятницу министр встретился с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым и договорился о создании совместной рабочей группы высокого уровня для обсуждения сотрудничества. «Сегодня же мы провели первое заседание этой группы. С японской стороны в нем приняли участие десять вице-министров разных министерств,- добавил господин Сэко.- Это исключительный случай. Даже когда сам премьер-министр посещает какую-то страну, не всегда все министерства дают своего представителя». В итоге Сэко и Улюкаев согласовали перечень из 30 японских проектов на территории России.

«Важно, что президент Путин и наш премьер Абэ испытывают друг к другу доверительные отношения. Смотрите, за последние два месяца мы смогли найти столько проектов! И главное, что укрепление политического сотрудничества дает импульс для развития бизнеса России и Японии... На основе доверительной политической дружбы Путина и Абэ мы можем продвинуть наше экономическое сотрудничество», - цитировало Сэко РИА «Новости». Он добавил, что российский президент тогда с большим воодушевлением встретил предложенный план.