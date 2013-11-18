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Кадровый вопрос
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В правительстве Якутии - новые кадровые решения

18 Ноября 2013, 14:16 | Дальний Восток

15 ноября президент Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ подписал указ "О Постоянном представителе Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации". Этим же приказом Стручков Алексей Александрович был освобожден от должности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия) и назначен представителем республики в Москве.

Журналисты Телеканала НВК «Саха» прокомментировали кадровые перестановки. Внешне неожиданная отставка Алексея Стручкова с поста первого вице-премьера и перевод его в Москву на должность постоянного представителя республики при президенте Российской Федерации связана с ведущейся сейчас разработкой новой версии программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Алексей Стручков имеет репутацию серьезного экономиста, в качестве первого вице-премьера правительства республики он отвечал за финансово-экономический блок вопросов. Все программы социально-экономического развития Якутии последнего десятилетия, включая знаменитую Схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, разработаны и приняты при его непосредственном участии. Стручков принесет больше пользы для республики, работая в Москве.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: назначение  Якутия  указ  кадры  отставка 



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