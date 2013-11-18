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Новая структура будет заниматься выдачей земли на Дальнем Востоке

18 Ноября 2013, 12:41 | Дальний Восток

Организация, которая будет заниматься распределением земель в регионе, будет образована на Дальнем Востоке, - сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Над созданием института развития Дальнего Востока сейчас работает полпредство ДФО и Минвостокразвития.

«Мы попробуем определить организацию, в которую просто передадим землю, которая должна дальше работать на развитие жилищного строительства, новых предприятий, чтобы инвестор не бегал по чиновникам и не терял время, а просто получал землю от этой организации», - сказал Трутнев.

По его словам, сейчас многие предприниматели не могут по несколько лет получить участок земли под бизнес или строительство. Земли Минобороны, необходимые для обеспечения безопасности РФ, должны остаться в ведомстве, все остальные передаваться муниципалитетам.

«Нагромождено много институтов, связанных с зонированием земли, с отнесением ее к той или иной категории. Решением Президента по итогам Госсовета Минэкономразвитию поручено ликвидировать категории земель, упростить порядок их оборота и получения гражданами», - сказал Юрий Трутнев.

Напомним, в Приморье уже проводится большая работа по упрощению предоставления земли, принята и выполняется «дорожная карта». После её реализации получить все необходимые разрешения и подключить новое предприятие к коммунальным сетям во Владивостоке и ввести его в эксплуатацию можно будет за 150 дней вместо 288, которые приходится тратить сейчас.

Такие меры прияты по поручению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. По его мнению, сокращение сроков оформления - наиважнейший вопрос для инвесторов.

«Времени на раскачку у нас нет. Мы должны и можем менять собственное законодательство и выходить с инициативой на федеральный уровень. Нам необходимо ориентироваться на создание экспортно-ориентированных производств. Для этого важно создать привлекательные условия для бизнеса, чтобы инвесторы пришли в наш регион», - заявил глава Приморья.

По мнению Владимира Миклушевского, в этом вопросе необходимо равняться на лучшие иностранные показатели.

«В Приморье условия должны быть соизмеримы или лучше», - считает губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: законодательство  Дальний Восток  Трутнев  минвостокразвития  дорожная карта  земля  полпредство 



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