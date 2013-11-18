Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти предложили переименовать Дальний Восток
По словам Рогозина, он не понимает словосочетания «Дальний Восток»: «Как житель во Владивостоке называет себя: что я живу на Дальнем Востоке? Какой он для него дальний?»
Вице-премьер отметил, что это «наш, родной восток», «наша тихоокеанская зона», поэтому подходящим названием стало бы название Тихоокеанский регион. Однако, отметил Рогозин, можно рассмотреть и другие варианты.
Вице-премьер подчеркнул, что Сибирь и Дальний Восток в XXI веке становятся для России ключом к «своему месту сверхдержавы».
По его словам, со строительством космодрома на Дальнем Востоке в эту сторону будет смещаться вся космическая промышленность.
«Вопрос не в формальном переименовании, а в нашем отношении и внимании к этой перспективнейшей территории России <...> Именно в АТР будут решаться судьбы XXI века. И этот Русский Восток «дальним» у нас быть не должен. Начинаем его новое освоение», – пояснил позднее Рогозин.
Предложения о переименовании региона звучали и ранее. В частности, в 2007 году с такой инициативой выступил ряд политтехнологов, отмечавших, что жители Дальнего Востока даже в большей степени олицетворяют свой регион с Россией, чем другие субъекты Российской Федерации.
Сторонником переименования был покойный председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления Вячеслав Глазычев. «Надо говорить о Тихоокеанской России как форпосте ее развития в Тихоокеанском регионе. Я бы запретил слова Дальний Восток. Для нас Дальний Восток – это Калифорния», – отмечал он.
В прошлом году предложение было поддержано учеными Дальневосточного отделения РАН. «Обе головы российского орла по-прежнему смотрят на Запад. Сам термин «Дальний Восток» – это вериги. Вопрос напрямую связан с политикой центра по отношению к региону, и термин «Тихоокеанская Россия» имеет принципиальное значение с психологической точки зрения. Вопрос в том, чтобы внедрять в сознание политической и бизнес-элиты, всего населения восприятие этой территории как просто части России, а не какой-то «дальней» или забытой Богом», – приводил «Эксперт» слова доктора исторических наук, директора Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН Виктора Ларина.
Ученые даже предлагали сделать Владивосток третьей официальной столицей России, придав ему статус города федерального значения.
Создание в прошлом году целого министерства, отвечающего за развитие Дальнего Востока, продемонстрировало имеющееся у Москвы понимание стратегической важности региона.
Впрочем, идея о переименовании Дальнего Востока энтузиазма у наблюдателей не вызвала.
«Кажется, что в правительстве ничего конкретного, кроме переименования субъектов Российской Федерации, предложить не могут. Надо было говорить на другую тему, вот сейчас мы в Госдуме работаем над бюджетом, и неплохо было бы сделать так, чтобы этот «Тихоокеанский регион» получил необходимое количество денег. Нужно хотя бы там разрешить проблемы, связанные с коррупцией и воровством. Я могу отнестись к предложению по переименованию лишь как к печальной шутке, прозвучавшей из уст вице-премьера», – заявил газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат КПРФ Петр Романов.
С Романовым согласен его коллега по комитету Виктор Гончаров, считающий, что сейчас в регионе существует множество других проблем, которые требуют затраты больших ресурсов. По его мнению, надо исходить из той концепции развития Сибири и Дальнего Востока, которая уже прошла согласование с правительством. «Я не думаю, что необходимо сегодня акцентировать внимание на этих вопросах. Я во многом с ним солидарен в отношении точек роста и развития на Дальнем Востоке, но не поддерживаю его инновации, которые касаются переименования», – заявил он РСН.
Вопрос о возможном переименовании региона Дальний Восток должен рассматриваться полпредом президента, и «нужно послушать, что скажет народ», считает член комитета СФ по федеративному устройству и региональной политике Николай Максюта. Он выразил недоумение предложением в целом, задав вопрос, не было ли оно озвучено для того, чтобы снять с региона льготы.
«Я это предложение оцениваю скептически. Переименованиями и вообще любого рода заклинаниями трудно решать проблемы, существующие объективно. Как мы ни назовем это субъект Федерации, от этого он не станет ближе к Москве и от этого не изменятся его проблемы. В самом словосочетании «Дальний Восток» я не вижу ничего плохого, само слово «дальний» фиксирует его географическое положение. Это особенность России, регион Дальнего Востока находится далеко от Москвы и близко к активно развивающимся и развитым странам этой зоны. Эти условия надо понимать трезво и думать над стратегиями, которые позволят этому краю динамично развиваться, быть конкурентоспособным в Азиатско-Тихоокеанском регионе и при этом являться частью России», – в свою очередь отметил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заместитель генерального директора Института региональных проблем Георгий Чижов.
«Если я правильно понимаю мысль, заложенную в этой инициативе (переименовании – прим. ВЗГЛЯД), она означает слияние нескольких регионов. Если это действительно так, то она мне кажется немного странной, потому что огромные территории Якутии, Хабаровского края, даже Владивостока и отсутствие дорог в них влекут за собой транспортные проблемы. Людям приходится пользоваться воздушным транспортом, чтобы добраться в некоторые места», – полагает руководитель Центрального исполнительного комитета Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» Светлана Разворотнева.
«Если речь идет об «укрупнении», то получившаяся территория будет абсолютно неуправляемой, а если речь идет о «режиме особого управления», то у нас и так уже есть Министерство Дальнего Востока, функции которого гораздо шире функций обычных полпредств», – пояснила она газете ВЗГЛЯД.
По мнению Разворотневой, реальный способ усиления региона заключается в отказе от «остаточного принципа» бюджетного финансирования. «Мы никогда не сможем обеспечить развитие Дальнего Востока, если будем финансировать территории и муниципальные образования по остаточному принципу. К сожалению, те средства, которые сейчас поступают на места, приводят к последовательному «сжатию» России, народ бежит из малых городов в большие», – добавила она.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
дальневосточница11:24, 18.11.2013#
где-то уже видела новое название "тихоокеанская зона", тихоокеанская опускаем (для того чтобы называться тихоокеанской нужно иметь флот) остается просто зона и ОПГ, крышующее эту зону. А реальное название "Китайская Россия" - Китай нам ближе и дороже, ради его развития мы рубим сук на котором сидим. Китай заслуживает большего уважения, чем масква.
-
-
-
-
Люся11:59, 18.11.2013#
про дальневосточные надбавки поподробнее. . . Цены на продукты в Москве намного больше, чем здесь. Сайра в банке 60 руб. Не заметила одинаковой цены в рыбе, о которой здесь ранее писали. Поэтому ориентируясь на простых людей там и пенсии побольше и зарплаты. Находясь в центре, не заметила облагораживания своих лоджий и балконов(вид внутри двора), наоборот впечатление что проживают временно. Лично мне больше нравится Тихоокеанский регион, чем слово Дальний, да еще восток.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоаноним08:59, 19.11.2013#
Что-то мне как-то не особо претит, что я 42 года житель Дальнего Востока. Для мааааскфы он дальний. Для меня родной. Как только он перестанет для москалей быть дальним, так тутже они на последнее наше скажут "моё". Итак уже везде всё оккупировали. Ничего своего по сути не имея. разворовали всё в регионах. И слово "дальний" для ниш словно "чужой" встаёт поперёк горла и портит фантастически неуёмный аппетит грабежа.
-
Псевдоним10:07, 19.11.2013#
Сказано же "Вице-премьер подчеркнул, что Сибирь и Дальний Восток в XXI веке становятся для России ключом к «своему месту сверхдержавы»". А это и подразумевает то, что с Дальнего Востока надо высосать все соки до капли, для этого его сделают "родным", а после можно продавать хоть Китаю. Китайцам пофиг как москвичи называют наш край, у китайцев будет свое название, вернее оно уже есть. К примеру У них нет на картах названия Владивосток, он у них звучит как Бухта Трепанга.
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним09:58, 19.11.2013#
Очередное переименование для очередного распила бабла! Милиция после переименования в полицию совсем преобразилась - остались одни упыри в пагонах, а нормальных выгнали. Сегодна полиция - это пример корумпированной до нельзя структуры, где почти каждый плевать хотел на законность, а те кто даже пытается бороться за правопорядок натыкаются на такие вилы, о которых в милиции и не слыхивали. В общем все инициативы москвичей и правительства влекут деградацию и развал. Страшно подумать, что будет с краем после переименования. Мне так лично Дальний Восток жить не мешает, а москвичи и правительство делает жизнь невыносимой.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Рубль переходит в контратаку
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
Очередной маразм! Ура!