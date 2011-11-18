Дмитрий Рогозин предложил создать иностранный легион в российской армии

Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что предложил министру обороны РФ Анатолию Сердюкову создать в российской армии «славянские батальоны», состоящие из граждан зарубежных государств.

Дмитрий Рогозин отметил: «Я не исключаю, что был бы смысл рассмотреть возможность того, чтобы в составе Вооруженных сил были подразделения, в том числе не из граждан Российской Федерации, и это я обсуждал с министром обороны».

При этом, постпред РФ при НАТО пояснил, что можно было бы использовать опыт Иностранного французского легиона.