ДФУ займется увеличением продолжительности жизни

Губернатор края Сергей Дарькин направил предложения в проект концепции создания и развития Дальневосточного федерального университета. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции для приморских СМИ.

В частности, Сергей Дарькин предложил больше внимания уделить вопросам спорта. «В рамках ДФУ строятся современные спортивные объекты, на базе которых можно создать институт спорта. Кроме того, стадионы и спорткомплексы подходят для подготовки спортсменов, защищающих честь страны на международных соревнованиях», - отметил губернатор.

Ещё одно направление будущего вуза - это создание крупного медицинского центра. По словам Сергея Дарькина, одна из задач, стоящих перед ДФУ, - увеличение продолжительности жизни. «Университет планируется как научно-образовательный комплекс, и важно предусмотреть здесь возможность для подготовки специалистов по применению новейших медицинских технологий, которые будут работать в лечебных учреждениях края и всего Дальнего Востока», - подчеркнул губернатор. В структуре ДФУ будут созданы медицинский факультет и клиника. Сергей Дарькин пообещал лично курировать развитие медицинского направления.

Напомним, задачу разработки концепции Дальневосточного федерального университета поставил Председатель Правительства РФ Владимир Путин, срок определен до 1 декабря текущего года. Для подготовки документа была создана рабочая группа, куда вошли представители администрации края, ректоры приморских вузов, ученые и эксперты в области высшей школы.

В целом Сергей Дарькин одобрил проект концепции ДФУ: «Программа достойная и современная, содержит ряд значимых направлений». В первую очередь концепция будет ориентирована на инновационное развитие Дальнего Востока, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.